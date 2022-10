Ambientalistas jogam sopa no quadro 'Girassóis', de Van Gogh, em Londres

Ambientalistas colaram as mãos na parede da galeria após ação contra o quadro "Girassóis" (foto: Just Stop Oil/AFP)

Ativistas ambientais jogaram sopa de tomate na famosa pintura “Girassóis”, de Vincent van Gogh, na Galeria Nacional de Londres, exigindo que o governo britânico suspenda novos projetos de extração de petróleo e gás.





Pouco depois das 11h de sexta-feira (14/10), hora local (7h em Brasília), duas ativistas do grupo de desobediência civil Just Stop Oil lançaram duas latas de sopa da marca Heinz na tela, protegida por vidro, e em parte de sua moldura dourada.



A moldura sofreu “pequenos danos”, mas a pintura ficou “intacta”, informou a galeria. Pintado em 1888 pelo mestre impressionista holandês, o quadro está avaliado em US$ 84,2 milhões. À tarde, ele foi colocado de volta ao lugar.



Com esta ação, a Just Stop Oil exige que o Executivo britânico suspenda todos os novos projetos de exploração de hidrocarbonetos no país, informou o comunicado divulgado pela organização ambientalista.

Mãos na parede

Depois de jogar a substância, as duas ativistas se ajoelharam em frente ao quadro, passaram cola nas mãos e se grudaram na parede da galeria de arte.



Os seguranças da instituição chegaram logo depois e levaram os visitantes para fora da sala onde a obra é exibida.



A Scotland Yard informou que seus oficiais “correram rapidamente” para a National Gallery apó

Pintor dos girassóis

“O que vale mais, arte ou vida? Você se importa mais em proteger uma pintura ou proteger nosso planeta e as pessoas?”, afirmou uma das manifestantes.

%u201CDoze girassóis em uma jarra%u201D, quadro de Van Gogh exposto no museu alemão Neue Pinakothek (foto: Reprodução)

O holandês Van Gogh (1853-1890) é autor de várias pinturas com girassóis, obras criadas sobretudo quando ele se mudou para a França – morou em Paris e na cidade de Arles em 1888 e 1889.Na série dedicada a girassóis, se destacam sete quadros pintados em Arles. O Museu Van Gogh, em Amsterdã, Museu da Filadélfia, nos Estados Unidos, Nue Pinakothek, em Munique, e National Gallery, em Londres, expõem esses trabalhos.



Um deles, de 1888, é o famoso “Doze girassóis em uma jarra”, do alemão Neue Pinakothek.

Desafio para Liz Truss

O protesto das ambientalistas em Londres é mais um complicador para a primeira-ministra do Reino Unido.

Cada vez mais questionada por suas decisões políticas, econômicas e ambientais, a conservadora Liz Truss, nomeada em 6 de setembro como sucessora do controverso Boris Johnson, anunciou o levantamento de moratória sobre fraturamento hidráulico no Reino Unido.



Além de permitir o polêmico método de extração de combustíveis fósseis, até então proibido no país, Truss anunciou o aumento das licenças para extração de petróleo e gás no Mar do Norte, entre outras ações para combater a crise energética.