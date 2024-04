O Rei Charles III, que trava uma batalha contra um câncer de próstata, teve uma piora em seu quadro de saúde. As informações foram divulgadas pelo tabloide The Daily Beast.



De acordo com a publicação, uma fonte da Família Real Britânica afirmou que a situação do rei, de 75 anos, é preocupante. Por esta razão, os detalhes envolvendo um possível funeral de Charles III estão sendo atualizados com uma frequência maior.



“Todos continuam otimistas, mas ele está realmente muito mal, mais do que estão deixando transparecer”, disse uma fonte próxima ao Daily Beast.



O roteiro conta com centenas de páginas e começou a ser preparado um dia após o funeral da Rainha Elizabeth II, que morreu em 8 de setembro de 2022, aos 96 anos.

Ainda segundo informações do tabloide, oficiais militares confirmam a atualização dos detalhes do funeral, e afirmam ainda se tratar de um procedimento padrão.



Charles está recluso desde que anunciou publicamente que está doente, em fevereiro deste ano. O anúncio foi feito em conjunto com Kate Middleton, esposa do príncipe William, que também está com câncer.