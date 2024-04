Quem são os 12 jurados que vão decidir destino de Trump em julgamento

Em apenas três dias, um tribunal descartou centenas de moradores de Manhattan para formar o júri no primeiro julgamento criminal de um ex-presidente na história dos Estados Unidos. Apenas 12 pessoas foram selecionadas — sete homens e cinco mulheres.

Encontrar um grupo de jurados imparciais no caso contra Donald Trump – um dos políticos mais polarizadores dos EUA – não foi tarefa fácil.

Trump é acusado de falsificar registros financeiros empresariais para encobrir um pagamento clandestino feito à ex-atriz pornô Stormy Daniels, pouco antes das eleições de 2016. Ele nega as acusações.

"Aqueles que são claramente tendenciosos estão fora", disse Jeremy Saland, ex-procurador de Manhattan.

Para proteger suas identidades, o juiz de Nova York, Juan Merchan, limitou a quantidade de informações que os repórteres podem compartilhar sobre os 12 escolhidos.

Mas pelo que sabemos, trata-se de um grupo com bom nível de educação. As cinco mulheres e sete homens incluem um litigante civil do Upper East Side, um banqueiro de investimentos com MBA, um engenheiro de segurança do West Village e e um gestor de patrimônio aposentado.

Ter jurados altamente qualificados é valioso no julgamento, diz Saland, que não está ligado ao caso. "Você precisa de alguém que seja capaz e inteligente o suficiente para analisar o que aconteceu e aplicar a lei."

Mas os jurados deverão enfrentar intensa pressão externa no julgamento que terá impacto na candidatura de Trump à presidência.

"Não é um caso criminal comum ou comum", disse Saland. "Isso vai pesar muito em suas mentes."

Confira a seguir as 12 pessoas que decidirão o destino jurídico do ex-presidente.

Jurado 1 - Trabalha com vendas

O jurado número um vem da Irlanda. Presidente do júri, encarregado de acompanhar as deliberações, hoje trabalha com vendas e é casado. Nas horas vagas, ele gosta de tudo que se pratica "ao ar livre" e recebe notícias do New York Times, do Daily Mail e da Fox News.

Jurado 2 - Banqueiro de investimento

O jurado número dois é um banqueiro de investimentos com MBA que mora com a esposa no bairro de Hell's Kitchen. Para se divertir, ele gosta de ouvir música e ir a shows.

Ele leu partes do livro de Trump, The Art of the Deal.

"Embora não tenha opiniões firmes ou crenças fortes, acompanho as notícias", disse ele, acrescentando que lê "basicamente tudo" devido ao seu trabalho nos mercados de capitais.

Jurado 3 - Advogado

O jurado número três mora em Chelsea. Ele trabalha com direito societário e gosta de caminhar e correr. Para obter notícias, como muitas outras pessoas, ele lê o New York Times e o Wall Street Journal.

Jurado 4 - Engenheiro de segurança

O jurado número quatro mora no West Village há 15 anos. Ele é engenheiro de segurança e gosta de trabalhar madeira e metal e gosta de ouvir podcasts de comédia em seu tempo livre.

Ele já fez parte do júri de um processo criminal, mas não se lembra se houve veredicto.

Quando questionado pelos promotores, no final do processo de seleção do júri, se ele teria alguma preocupação em retornar um veredicto de culpado, ele disse: "Não". Ele também disse que não tinha sentimentos fortes em relação ao ex-presidente.

Jurada 5 - Professora

A jurada número 5 nasceu e foi criada no Harlem. Hoje é professora e uma pessoa "criativa de coração", que adora teatro, escrever e viajar.

Ela disse que tem amigos com opiniões fortes sobre Trump, mas acrescentou que não é uma pessoa política e não se importa muito com as notícias.

"O presidente Trump fala o que pensa e prefiro isso do que alguém que está no cargo e não sabe o que está pensando", disse ela durante o processo de seleção do júri.

Jurada 6 - Engenheira de software

A jurada número seis se formou recentemente na faculdade e mora em Chelsea. Ela trabalha como engenheira de software e gosta de passar tempo com amigos e familiares e ir a restaurantes. Ela lê o New York Times e também recebe notícias do Google e do TikTok.

Jurado 7 - Advogado civil

O jurado número sete mora no Upper East Side. Ele trabalha como advogado civil, mas disse ao tribunal que não sabe muito sobre direito criminal. Ele é casado e tem filhos e gosta de passar tempo com eles ao ar livre.

Ele lê o New York Times, o Washington Post e o New York Post. Ele também ouve o podcast Car Talk.

Ele disse ao tribunal que tem "opiniões políticas" sobre o período de Trump no cargo, gostando de algumas de suas políticas e não gostando de outras.

Jurado 8 - Gestor de patrimônio aposentado

O jurado número oito é um gestor de patrimônio aposentado. Ele mora no Upper East Side há décadas e tem MBA. Ele pratica ioga "todas as manhãs" e lê a BBC, o New York Times e a CNN. Ele tem um filho e uma filha.

Jurada 9 - Fonoaudióloga

A jurado número nove mora no Upper East Side e trabalha como fonoaudióloga. Ela tem mestrado e gosta de ir a restaurantes e assistir TV para se divertir. Ela disse que não acompanhava as notícias muito de perto, mas gosta de podcasts de reality shows.

"Acredito firmemente que posso ser justa e imparcial", disse ela durante o processo de seleção.

Jurado 10 - Trabalhador do setor de comércio eletrônico

O jurado número 10 vem de Ohio. Ele trabalha com comércio eletrônico e ouve podcasts de psicologia comportamental. Ele adora animais. Ele não acompanha muito as notícias, mas lê o New York Times.

Jurada 11 - Gerente de desenvolvimento de produto

Nascida na Califórnia, a jurada número 11 é gerente de desenvolvimento de produtos e seus hobbies incluem explorar a cidade e comer.

Ela disse ao tribunal que não gosta do "personagem" de Trump.

"Eu realmente não concordo com algumas de suas políticas, mas isso não significa que não possa ser imparcial", disse ela. "Não gosto de alguns dos meus colegas de trabalho, mas não tento sabotar o seu trabalho", acrescentou ela, provocando risos no tribunal.

Jurada 12 - Fisioterapeuta

A jurada número 12 mora no Upper East Side e é fisioterapeuta. Ela é casada e gosta de correr, jogar tênis e ver música ao vivo, além de podcasts esportivos. Ela lê o New York Times, o USA Today e a CNN.