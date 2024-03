Na última segunda-feira (18/3), foi divulgado um vídeo em que o príncipe William e a princesa Kate Middleton aparecem saindo de uma loja. As imagens deveriam pôr um fim nas especulações de um possível desaparecimento de Kate, que não foi vista em público em meses. Porém os rumores de que se tratava de uma sósia da princesa pipocaram na internet. Mas Heidi Agan, que trabalha como sósia de Kate há 12 anos, garante que não tem participação na história.



"Obviamente, houve alguma especulação sobre se eram Kate e William naquelas filmagens e fotos. Na verdade, minhas redes sociais enlouqueceram porque as pessoas pensam que sou eu, mas eu sei que não", falou a sósia ao The Mirror. Heidi disse ter um forte álibi, já que, no dia da gravação, ela estava em outro lugar, trabalhando como professora de balé e de grupo de teatro musical.



Por isso, ela garante que realmente é o casal real que aparece no vídeo. "Eu estava no trabalho naquele momento, então sei que não sou eu. Acredito 100% que são Kate Middleton e William naquele vídeo. Não fui eu. Brincar sobre Kate é uma coisa, mas precisamos dar um tempo a ela agora e tenho certeza que ela estará de volta depois da Páscoa, como foi dito", afirmou.



A sósia ainda pediu para que a privacidade da princesa seja respeitada. "Ela está viva, e podemos ter certeza disso. Tudo foi longe demais agora. Começou como uma piada sobre onde está Kate, mas agora se transformou em um drama, então precisa parar", pediu. Mas, desde que a teoria da conspiração de que há algo errado com a esposa de William começou, Heidi tem feito mais trabalhos. “Desde que Kate passou por uma cirurgia, tenho feito shows onde entrei e as pessoas disseram ‘lá está Kate’, então tudo começou como uma piada em torno de ‘encontramos Kate’, mas agora deveria realmente parar", defendeu.



Desde 2012, Heidi Agan trabalha em festas, encontros, eventos corporativos e shows como sósia de Kate. Ela contou ainda que, desde que começou a se dedicar a isso, já foi confundida diversas vezes com a princesa. Até mesmo antes de se tornar oficialmente uma sósia, quando ainda trabalhava como garçonete, as pessoas já apontavam semelhanças entre as duas.



Antes do vídeo, a última aparição de Kate Middleton foi no natal de 2023. Em janeiro, ela ficou internada após uma cirurgia abdominal. A operação seria planejada, segundo o Palácio de Buckingham, mas ela chegou a desmarcar compromissos por conta do procedimento. Seu estado de saúde se tornou alvo de especulações, especialmente após o Rei Charles III anunciar que enfrenta um tratamento de câncer.



Apesar de muitas pessoas questionarem se no vídeo da loja é realmente Kate ou até se se trata de manipulação de imagens, o autor do vídeo, Nelson Silva, garante que o vídeo é real. Ao site The Sun, ele contou que estava na Windsor Farm Shop quando viu o casal e o reconheceu. "O William se virou e eu pensei ‘espere aí, eu conheço essa pessoa’. Eu disse ao pessoal 'acho que são eles', quando paguei (as compras). Fui até o meu carro e quando eles saíram da loja e eu simplesmente os filmei. Acho que eles saíram por um portão do terreno. Eles simplesmente desapareceram e eu não vi nenhum carro", relatou.