O rei Charles III estaria morto, segundo especulações dos usuários das redes sociais. As teorias da conspiração tomaram a internet nesta segunda-feira (18/3), em meio a uma chuva de análises sobre o desaparecimento da princesa Kate Middleton, nora do monarca.

Como possíveis “provas” da morte de Charles, os internautas citam bandeiras a meio mastro em edifícios governamentais e até a logo da BBC, TV estatal do país. Também circula um comunicado falso do falecimento, que foi amplamente publicado em sites russos e asiáticos. O Palácio de Buckingham não se manifestou sobre o boato, mas fontes próximas confirmam que o rei está bem. Na semana passada, o perfil oficial do Palácio publicou uma foto em que Charles recebe a secretária da Commomwealth, em Londres.

A saúde do monarca virou alvo de especulações desde o mês passado, quando ele realizou uma cirurgia na próstata. Dias depois, foi confirmado que Charles recebeu o diagnóstico de câncer, não revelando o local do tumor. Desde então, ele reduziu alguns dos seus compromissos públicos, mas manteve suas reuniões semanais com o primeiro-ministro Rishi Sunak.

“No Reino Unido, as bandeiras estão a meio mastro em alguns edifícios governamentais”, afirmou um usuário no X. “Ou o rei Charles está morto, abdicando ou Kate Middleton morreu”, supôs outro. "As ruas estão dizendo que o rei Charles está morto?", um terceiro perfil questionou.

Segundo a teoria, o rei teria morrido nesse domingo (17/3), Saint Patrick’s Day, famoso feriado irlandês, citando as raízes irlandesas de sua primeira esposa, a princesa Diana. Veja as reações dos usuários brasileiros:



Kate Middleton

As teorias da conspiração sobre o sumiço de Kate Middleton continuam ganhando espaço nas redes sociais. Ela não aparece em público desde o natal de 2023 e, em janeiro, realizou uma cirurgia abdominal. A operação seria planejada, mas a princesa desmarcou uma viagem que faria com o marido, William, no início do ano em função do procedimento.

Em meio a rumores de complicações de saúde, divórcio e até morte, os tablóides ingleses publicaram que Kate foi vista ao lado de William fazendo compras no último sábado. Mesmo sem qualquer registro da visita, os jornais divulgam que ela parecia “saudável e feliz”.

Enquanto isso, as irmãs podcasters Lauren e Chen postaram um vídeo no TikTok aumentando os rumores sobre a saúde de Kate após ela ser retirada da lista de participantes do Trooping the Color, comemoração do aniversário do rei, em junho.

O Palácio de Buckingham não divulgou o real estado de saúde da princesa, mas os tablóides afirmam que amigos próximos contaram que ela deve vir a público em breve, para tentar reprimir os rumores que circulam pelo país e nas redes sociais.

De acordo com o The Sunday Times, Kate e William vão divulgar mais informações no devido tempo. A princesa deve voltar aos deveres após 17 de abril.

Pronunciamento

Em meio a tantos boatos, mais um circula entre os ingleses: o de que a mídia britânica estaria antecipando um “grande anúncio” da família real.

Segundo relatos, a unidade de produção de eventos da BBC foi notificada para ficar alerta para um anúncio “extremamente importante” da família real “a qualquer momento”.