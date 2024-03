Qual a causa por trás do “desaparecimento” de Kate Middleton? A princesa de Gales não participa de nenhum evento público desde o natal de 2023 e, em janeiro, foi anunciado que ela havia sido hospitalizada para uma “cirurgia abdominal planejada”.

Após a cirurgia, Kate passou 13 dias internada e foi para casa, no palácio de Windsor, mas sem dar as caras. Com isso, as teorias da conspiração já estavam pipocando nas redes sociais. As especulações aumentaram ainda mais após a publicação de uma foto editada da princesa com os filhos e um flagra de um paparazzi da celebridade dentro de um carro, cuja qualidade deixou dúvidas entre os internautas.

A foto do dia das mães seria a primeira foto oficial de Kate após a cirurgia. A ideia era espantar boatos, mas o resultado foi diferente. Isso porque foram detectadas várias inconsistências na edição da foto, levando agências a excluírem a foto dos bancos de imagem. Após a polêmica da foto, Kate e William foram fotografados dentro do carro, saindo do palácio de Windsor, mas a imagem estava tão pixelada que não acalmou os corações dos internautas.

Entre as diversas suposições sobre o desaparecimento de Kate estão problemas de saúde e até morte. Mas também existem especulações mais tranquilas sobre o sumiço da próxima rainha do Reino Unido. “A melhor coisa que eu ouvi sobre o “desaparecimento” da Kate Middleton foi que ela cortou a franja errado e está esperando ela voltar a crescer para poder reaparecer”, disse um perfil. “Na verdade, a Kate Middleton fez a sobrancelha com henna e ficou parecendo uma gaivota agora tá esperando ela voar (clarear), apostou outro.

Há também quem acredite que ela pensa em mudar de profissão. “Eu acho que a Kate Middleton sumiu porque ela quer focar no concurso da Caixa”, escreveu um brasileiro. Outro acha que ela tentaria se arriscar na música: “Na verdade, a Kate Middleton sumiu porque ela é a nova baterista do Slipknot.”

Já tem gente que aposta que Middleton teria pedido o divórcio. “A teoria do meu tio, que é psicólogo, é que a Kate Middleton sumiu por conta de um surto psicológico por causa das traições do William, tiveram que internar ela e a família real não quer que descubram”, compartilhou um internauta.

Outra suposição é que a princesa estaria em um intensivão para aprender a se tornar rainha. Há também quem acredita que ela morreu durante a cirurgia. “Passei 17 minutos da minha manhã lendo teoria de que a Kate Middleton morreu ano passado, numa cirurgia de abdômen e a Família Real está encobrindo o acontecido enquanto posta fotos editadas dela. As vezes é bom demais alimentar a cabeça com conteúdo fútil”, apontou um perfil.

“Meu novo hiperfoco é: Kate Middleton desaparecida. Estou desde quando acordei lendo absolutamente tudo sobre o sumiço dela. Ela morreu? Está internada em estado grave pós-cirurgia malsucedida? Está em coma? Está presa no sótão? Quer se separar? Desculpa, mas minha cabeça não para”, diz outra publicação.

Independentemente do que tenha acontecido, as redes sociais concordam que tudo está estranho. “Todo o rolê da foto fake IA da Kate Middleton tirou o foco para o evento que aconteceu, tentaram entrar com um carro no portão do palácio de Buckigham, um rei exilado, um príncipe herdeiro em maus lençóis e uma princesa sumida há 4 meses. Lilibeth [Rainha Elizabeth] jamais passaria isso!”, declarou um internauta. Veja mais reações:

a atriz que fez a kate middleton na última temporada de the crown, esperando o telefone tocar.

o momento de brilhar agora é dela. pic.twitter.com/15u5AYmjbd — roberta // FREE PALESTINE ???????? (@robspascal) March 12, 2024

Eu agora tomando meu café, comendo um pãozinho quente e lendo as teorias da conspiração sobre o sumiço da Kate Middleton. pic.twitter.com/HGaNT1Vymv — GêMana ???? (@ManaDelMelo) March 12, 2024

Eu estava obcecada passava 80% do meu tempo falando sobre a Kate Middleton e nos outros 20% eu torcia pra que alguém falasse dela para que pudesse falar dela mais um pouco.. pic.twitter.com/ZE4Bsij8H3 — Assistente de Pátio no Asilo Banana Preta (@jorge_moraes_) March 12, 2024

Será que a Kate Middleton virou lagarto e não conseguiu voltar a forma humana, por isso divulgaram foto manipulada? ????



Ou ela é humana e descobriu que a família real é reptiliana e a tiraram de cena? ???????? pic.twitter.com/LGg6VUTZw1 — Ale SBlack (@ale_sblack) March 12, 2024

na verdade a kate middleton fez a sobrancelha com henna e ficou parecendo uma gaivota agora tá esperando ela voar (clarear) pic.twitter.com/CKXEravD16 — Juliane (@exuliane) March 12, 2024

rindoooo que a família real, sempre muito acostumada a ter o controle da narrativa, tá totalmente perdida no personagem



meteram essa foto em baixa de uma sósia da kate middleton achando que ia acalmar os doidinho cronicamente online (autocrítica) pic.twitter.com/Tq9AAP64I3 — tu ???? (@tuanicarvalho) March 5, 2024