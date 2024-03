A princesa de Gales pediu desculpas pela confusão causada pelas edições de uma foto recém-divulgada, que foi retirada por várias importantes agências fotográficas por preocupações de que a imagem fosse "manipulada".

A foto, tirada pelo príncipe William para o Dia das Mães na Inglaterra, foi a primeira divulgada pelo Palácio de Kensington desde a cirurgia de Kate em janeiro, em meio a intensas especulações sobre sua saúde.

Mas as principais agências pararam de distribuir a imagem.

A BBC Verify conversou com especialistas sobre como a imagem pode ter sido alterada.

'Photoshop mal feito'

Príncipe de Gales O punho do suéter de Charlotte não está completo

A BBC Verify conversou com o professor Hany Farid, especialista em análise de imagens, que disse que a edição pode ser um "Photoshop mal feito".

Ele identificou uma parte faltando no punho do suéter da Princesa Charlotte e um borrão na mão direita de Kate e no cabelo à direita do rosto dela.

Ele disse que isso era consistente com algumas explicações diferentes — Photoshop ruim, ferramentas de pós-processamento feitas pela própria câmera para remover imperfeições, como desfoques ou uma composição ruim de imagens.

"Há um recurso relativamente novo em que você tem um grupo de pessoas, a câmera as identifica por meio da detecção de rosto e tira uma série de fotos em rápida sequência", explica.

"E, invariavelmente, o que acontece quando você tira uma foto de um grupo de pessoas é que alguém está com os olhos fechados ou não está sorrindo, e então o que esse recurso faz é olhar para quatro, cinco, seis, sete, dez fotos, o que for, e juntá-las.

"Quando isso acontece, às vezes comete erros."

O professor Farid não conseguiu encontrar nenhuma evidência de que a imagem foi gerada por inteligência artificial (IA) depois de executá-la em seu próprio sistema.

Ele também diz que não há nada que sugira que o rosto de Kate tenha sido adicionado depois que a foto foi tirada.