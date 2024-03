Realidade x expectativa: a crise da família real após foto adulterada de Kate Middleton

A divulgação da primeira imagem oficial da Princesa de Gales desde sua cirurgia pretendia marcar o Dia das Mães e acalmar as muitas especulações que surgiram recentemente sobre sua saúde.

No entanto, a imagem da princesa com seus três filhos causou caos quando agências de notícias retiraram a foto devido a preocupações de que ela havia sido digitalmente alterada. A princesa se desculpou posteriormente por "qualquer confusão" que possa ter causado.

Em vez de encerrar os rumores, a foto acabou sendo apagada pela imprensa.

A princesa postou uma breve desculpa nas redes sociais pelo que aconteceu com a imagem.

"Como muitos fotógrafos amadores, eu ocasionalmente experimento com a edição", disse ela. Fontes reais descreveram suas alterações como "ajustes mínimos".

Credibilidade

Frequentemente, dizem que a monarquia precisa ser vista para ser acreditada, o que significa que eles precisam ser ao alcance da população.

Mas essa controvérsia com a foto mostra que é ainda mais importante que possamos acreditar no que vemos deles. A confiança é fundamental para o relacionamento com os membros da realeza.

Quando se manipula uma imagem, o público pode se sentir manipulado também. E ainda não sabemos exatamente o que foi alterado, sem termos a imagem original.

Não sabemos, por exemplo, se esta era uma imagem composta de uma série de fotos. E temos o espetáculo incomum de uma foto distribuída pela realeza sendo apagada brutalmente pelas agências de fotos.

Controle x transparência

Existe uma tensão inevitável entre o direito à privacidade dos membros da realeza e as expectativas do público em relação à abertura. E isso se desdobra em sua relação com a imprensa.

Em várias ocasiões recentes, o Príncipe William e Catherine compartilharam diretamente conteúdo em suas redes sociais. Isso lhes proporciona controle sobre a aparência. Mas será isso mais do que simplesmente uma estratégia de publicidade?

Diante da recente polêmica envolvendo a foto do Dia das Mães, questiona-se se aquele momento foi de natureza privada e pessoal ou se configurou como uma declaração pública. Se for esta última situação, talvez seja pertinente ter outra pessoa responsável por fotografar a imagem.

Será que temos expectativas injustas?

Queremos que os membros da realeza sejam como nós - tirando uma foto descontraída em família no Dia das Mães - mas ao mesmo tempo queremos que sejam completamente diferentes e especiais.

Kate está presa nessa contradição?

A Princesa de Gales deve ter aparecido em mais capas de jornais nos últimos anos do que qualquer outra pessoa no país, incluindo líderes políticos.

Quando ela está se recuperando de uma cirurgia importante, é justo esperar que ela apareça em público e esteja impecável?

Apesar de seus problemas médicos, ela literalmente tem que mostrar seu rosto. E, após especulações incessantes sobre sua aparência, é Catherine quem acaba na mira por 'brincar' com a imagem que está sendo divulgada.

O que acontece agora?

Esse episódio vai gerar ainda mais pressão quando a Princesa de Gales aparecer em público, o que não é esperado até depois da Páscoa. Mas talvez haja uma questão maior sobre redefinir o relacionamento real na era moderna.

Quanta informação eles devem compartilhar?

A espontaneidade encenada daquela foto tinha o propósito de enviar uma mensagem de tranquilidade e autenticidade. Mas, sem aprimoramentos artificiais, como é a realidade?