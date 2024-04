Casal se separou por conta do marido, que desapareceu no mundo, deixando a esposa grávida

Uma mulher chamada Ashley McGuire conseguiu o divórcio por conta de um grupo do Facebook. Seu então marido a deixou enquanto estava grávida e não foi localizado. Graças às internautas para quem pediu ajuda, ela conseguiu entrar em contato com ele e pôr um fim no casamento. O ex-casal tem dois filhos. O mais novo, o pai, Charles Withers, não chegou a conhecer.



“Este é meu marido, Charles. Ele adora ser o centro das atenções, mas não tenho certeza do quanto ele vai gostar disso. No ano passado, quando eu estava grávida do nosso filho mais novo, ele decidiu que ser marido e pai não era mais o estilo de vida que ele queria e desapareceu, sem deixar vestígios. Ele tem um bebê que não vê há mais de um ano e um que nunca conheceu. Ele se mudou para algum lugar fora do estado e mudou de número de telefone”, começa a publicação que viralizou.



Na postagem do grupo “Are We Dating The Same Guy?”, em que mulheres compartilham fotos de seus companheiros para encontrar mulheres que estariam se relacionando com o mesmo homem, Ashley contou que procurava o marido apenas para que ele assinasse o divórcio, para que ela pudesse “finalmente encerrar este capítulo e seguir em frente”.



A americana sabia apenas que Charles agora era chamado de Charlie. “Ele é britânico e charmoso para caramba. Ele é chef e provavelmente trabalha na indústria hoteleira em algum lugar. Ele provavelmente nunca mencionou ter esposa ou filhos em Massachusetts. Se você o conhece, se está trabalhando com ele, se está namorando ele ou é amigo dele, por favor, peça para ele entrar em contato comigo ou me dizer onde posso encontrá-lo”, pediu.



O paradeiro de Charles logo foi descoberto, já que apareceu em um programa de TV em 2022, como uma estrela em ascensão no mundo da culinária. Em pouco tempo, as pessoas fizeram dezenas de publicações nas redes sociais informando que o homem era chef de um restaurante chamado C Salt Wine Bar and Grille, na cidade de Falmouth, também em Massachusetts.



A influenciadora Mary Katherine Samples fez um vídeo no TikTok, que já foi assistido mais de 4,1 milhões de vezes, em que falou sobre o caso. “Já se passou um ano desde que ele saiu da cidade. Ele não contatou a família. Que diabos, Charlie? Onde você está? A última coisa que sabemos é que ele abriu um restaurante em Massachusetts onde era chef, vendeu uma porcaria de cartões-presente e depois pegou o dinheiro e fechou a loja, deixando todos os clientes e funcionários no escuro, com salários não pagos e inutilizáveis”, destacou. As afirmações de Mary sobre o restaurante de Charles não foram confirmadas, mas o restaurante aparece como ‘permanentemente fechado’ no Google. Avaliações no TripAdvisor fazem acusações semelhantes.



Dias depois que o frenesi tomou conta das redes sociais, Ashley voltou ao grupo dando atualizações. “Pessoal.....Isso é absolutamente insano. Achei que talvez alguém na minha área ainda estivesse em contato com ele, mas eu absolutamente não esperava isso. Consegui informações MAIS que suficientes para localizá-lo. Tenho literalmente centenas de mensagens para analisar, algumas com informações e outras com apoio e agradeço todas elas. As mães solteiras são uma raça especial e sei que muitos de vocês passaram pela mesma situação que eu”, agradeceu.



A mulher ainda contou que não deseja nada de ruim para o ex-marido e pediu para que os internautas não façam ameaças, espalhem ódio ou tentem localizá-lo. “Na verdade, só quero ver esta situação resolvida para que eu e os meus filhos possamos reiniciar as nossas vidas e reparar os danos causados. No final das contas, posso voltar para casa, para meus bebês e ser a mãe deles, então acho que vencerei de qualquer maneira”, explicou. Em seguida, ela apagou a publicação.



Divórcio

Em uma entrevista a uma emissora de rádio local, Ashley contou que Charles Withers mandou uma mensagem para ela, de um número que ela tinha salvo no celular, mas que presumiu que estava inativo, já que ele não tinha dado respostas. Na mensagem, ele disse que disse que ficaria “feliz em falar com ela, mas pediu que ela anotasse as informações de seus empregadores porque era uma questão de privacidade e risco”.



Ela também deixou claro que não postou informações sobre o local de trabalho de Charles, mas que foram as pessoas que tornaram esse dado público. “Eu nem sequer vi onde ele está trabalhando”, acrescentou, dizendo que não as respondeu de volta.



Ashley também disse que inicialmente publicou a postagem porque pensou que alguém que estava em contato com seu marido poderia encontrar a postagem e incentivá-lo a entrar em contato com ela. “Eu realmente quis dizer o que disse, não tenho nenhuma má vontade em relação a ele. Eu não fiz dele intencionalmente o homem mais odiado que existe, de forma alguma. Espero que ele esteja bem. Para alguém virar sua vida de cabeça para baixo, obviamente há algumas lutas internas aí, há muita coisa acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, simplesmente afastar-se de toda responsabilidade, simplesmente afastar-se como se nunca tivesse acontecido, é simplesmente – você não pode fazer isso. Você precisa ser responsabilizado. É preciso haver algum respeito pela situação, e se um cara está por aí tem alguém cuidando dos seus filhos”, acusou, pedindo respeito a ela.



“Você não sabe quanto custa trazer um pai ou mãe solteiro. É muito e eu farei isso... meus filhos vão dormir todas as noites, eu dou um beijo extra neles para compensar aquele que ele não pode dar, meus filhos vão ter uma vida incrível... mas tipo, é uma chatice”, apontou. Ela ainda contou que sua postagem poderia ter sido pior, já que “deixou muitos detalhes de fora”: “Fui muito graciosa, meu objetivo era não atrapalhar toda a vida dele”.



Comentando sobre o relacionamento anterior deles, Ashely disse que “o amava mais do que tudo” no passado. No entanto, ela explicou que estava frustrada com o desaparecimento dele. “Você virou minha vida de cabeça para baixo”, disse ela. — O mínimo que você pode fazer é não me mandar em uma busca inútil para encontrar você”, declarou.