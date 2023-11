Mais de 17 mil quilômetros separam Japão e Brasil, mas a distância não impediu que Uchihara Ryu aprendesse a falar português fluentemente com a ajuda dos amigos. E com direito a sotaque pernambucano. O vídeo em que o jovem mostra toda a sua habilidade foi publicado por um perfil chamado Samurai life, de um brasileiro que mora no Japão e mostra as diferenças culturais.



O post foi feito na manhã desta quinta-feira (2/11) e, só no TikTok, foram mais de 600 mil visualizações, sem contar que as imagens foram postadas por outros perfis. O entrevistador começa o vídeo contando que vai deixar Ryu se apresentar e aí veio a surpresa: “Eu sou japonês e aprendi a falar português com meus amigos mesmo”, disse o jovem, em português perfeito.

O entrevistador em seguida pergunta se ele não é brasileiro, mas Ryu esclareceu – é 100% japonês, com família totalmente nipônica. O primeiro contato do jovem com o português foi em um trabalho. Ele fez uma entrevista de emprego em uma churrascaria brasileira e, três semanas depois, foi contratado.

“Daí eu comecei a trabalhar com brasileiros. E aí eu comecei a gostar, entendesse?”, contou. No começo, como bons brasileiros brincalhões, os amigos ensinaram Ryu a falar palavrões e outras besteiras. “Mas hoje em dia eu falo direitinho”, apontou.

O choque é ainda maior depois que ele conta que esteve uma única vez no Brasil. O japonês passou 20 dias em Recife, capital de Pernambuco. “Mas aproveitei bastante”, lembrou.

Nas redes sociais, muita gente ficou impressionado com quão bem ele fala português. “Minha cabeça bugou quando vi que ele aprendeu português NO JAPÃO! Eu jurava que ele tinha vindo para Recife e morava no Brasil. Affff muito fofo”, elogiou um perfil.

Outros comentários elogiam o sotaque recifense. “Esse querido aprendeu falar português com o melhor sotaque deste país”, disse um internauta. “Ele não só aprendeu português como aprendeu o sotaque do Recife perfeitamente como se tivesse nascido lá. Um querido mesmo”, apontou outro.

E, para a internet, Ryu já pode ser considerado brasileiro. “Concedam a cidadania recifense pra esse cara. Sotaque impecável, construção frásica precisa! 10/10”, pediu um perfil.