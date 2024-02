Quase dois metros separam a altura do maior homem do mundo e a menor mulher do planeta. Os dois se reuniram na última segunda-feira (19/2), nos Estados Unidos. O encontro foi promovido pelo Guinness Book, seis anos após os dois terem se visto pela primeira vez.

O turco Sultan Kosen, de 41 anos, e a indiana Jyoti Amge, de 30, tinham se visto em 2018, no Egito. Enquanto ele mede 2,51 metros, a mulher tem 62,8 centímetros de altura, o que seria equivalente ao tamanho de uma criança de 2 anos.

As imagens do encontro chamaram atenção por causa da discrepância entre os dois, com Jyoti batendo abaixo do joelho de Sultan. Em outra foto, ela aparece sorridente em seu colo. Um terceiro registro mostra a mulher sentada ao lado de um sapato do homem. O calçado mede 60 cm, apenas três a menos que Jyoti.

Segundo a agência de notícias turca Anadolu, o encontro do maior homem do mundo e a menor mulher do planeta aconteceu em um evento em Los Angeles, a convite de um produtor americano. Sultan entrou para o Guinness Book em 2011, quando foi medido em Ancara, na Turquia, quando tinha apenas 18 anos. Ele tem uma condição chamada gigantismo pituitário, que consiste na produção excessiva do hormônio do crescimento e estaria ligada a um tumor. Além dele, somente outras 10 pessoas no mundo ultrapassaram a marca de 2,5 metros de altura.

Jyoti também entrou para o livro dos recordes em 2011. Seu pequeno tamanho se deve a uma condição chamada acondroplasia. Trata-se de um tipo de nanismo que ocorre a partir de uma mutação genética.