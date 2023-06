Vídeo: homem escala quinto maior arranha-céu do mundo e acaba preso

436

Homem escala arranha-céu sem proteção (foto: The Guardian / Reprodução)

Um britânico foi detido depois de escalar mais da metade do quinto arranha-céu mais alto do mundo em Seul, capital da Coreia do Sul, sem equipamentos de segurança.

Mais de 90 equipes de emergência, policiais e outros agentes foram enviados para a Lotte World Tower, de 123 andares e 555 metros de altura, depois que o homem foi flagrado escalando o prédio na manhã de segunda-feira (12/6), informou o Corpo de Bombeiros de Seul em um comunicado.

O homem chegou ao 72º andar, aos 310 metros de altura, antes que as autoridades o levassem a um teleférico e o levassem para dentro do prédio, disse o texto.

A mídia sul-coreana identificou o homem como o alpinista George King-Thompson. Segundo a polícia, ele carregava um pára-quedas e desejava fazer um Base Jump (salto em queda livre) do topo do prédio.

O jornal coreano Chosun Ilbo disse que a polícia o prendeu sob a acusação de invasão de propriedade. Ele teria entrado na Coreia do Sul há três dias e disse à polícia que escalar a Torre Lotte era um sonho antigo.

A Lotte Property & Development, que opera a torre, disse que o homem não sofreu ferimentos graves. O comunicado do corpo de bombeiros disse que ele sofreu um corte na pele do joelho direito.

Em 2018, o alpinista francês Alain Robert, conhecido como “Homem-Aranha” por sua ousadia, também foi detido após subir até o 75º andar da Lotte World Tower. Funcionários de Lotte disseram que ele acabou sendo liberado e deixou a Coreia do Sul, após decidirem não apresentar queixa por obstrução ou invasão.

A Lotte Property & Development disse que os funcionários da empresa devem discutir o que fazer no caso do britânico.

King-Thompson já havia sido preso em 2019, depois de escalar o Shard em Londres (o arranha-céu mais alto do Reino Unido com 310 metros), quando os proprietários do prédio o acusaram de invasão de propriedade. Ele foi condenado a seis meses de prisão e cumpriu três.

Em 2021, ele escalou a Stratosphere Tower de 36 andares, localizado em um quarteirão residencial no bairro de Stratford, no leste de Londres, e alcançou o topo em menos de meia hora. Ele disse que escolheu o prédio porque ficou chocado com as enchentes que atingiram recentemente a área e queria aumentar a conscientização sobre a gravidade das mudanças climáticas.