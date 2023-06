Coreia do Sul adota sistema tradicional de idade e população 'rejuvenesce'

436

A nova lei, resulta na redução de até dois anos na idade de alguns indivíduos. (foto: Freepik) Na manhã desta quinta-feira (1/6), os sul-coreanos acordaram mais jovens devido a uma decisão administrativa do governo. A mudança ocorre com o fim do sistema que permitia três diferentes maneiras de calcular a idade no país. A nova lei, que entrou em vigor hoje, alinha a Coreia do Sul às normas internacionais, resultando na redução de até dois anos na idade de alguns indivíduos.





No passado, perguntar a idade de alguém na Coreia do Sul poderia ser complicado, já que o país possuía três sistemas distintos para a contagem dos anos vividos. Havia a idade internacional, a idade coreana e a idade segundo o calendário. Essa diversidade de sistemas gerava confusão nos documentos oficiais e no cotidiano das pessoas.





A idade internacional, que é a mesma utilizada no restante do mundo, considera que uma pessoa envelhece um ano a cada aniversário. A idade coreana, por sua vez, é baseada no tempo de gestação e considera que uma criança já possui um ano de vida ao nascer. Além disso, os sul-coreanos completam um ano adicional na contagem coreana a cada 1º de janeiro. Havia ainda um terceiro sistema que combinava os dois anteriores, usado para estabelecer a idade legal para consumo de bebidas alcoólicas no país.





A mudança na legislação, aprovada em dezembro do ano passado, estabelece que o sistema internacional será a norma para a administração pública. No entanto, é provável que a idade coreana ainda persista na vida cotidiana, visto que a sociedade sul-coreana possui uma hierarquia rígida baseada no ano de nascimento dos indivíduos.