'Maior pedra nos rins do mundo' é retirada de paciente

Pedra retirada tem 13.3 cm (foto: SRI LANKAN ARMY / AFP)

O exército do Sri Lanka anunciou nesta quarta-feira (14) que a maior e mais pesada pedra nos rins já registrada foi retirada de um paciente de 62 anos por uma equipe de médicos militares.O sargento aposentado Canistus Coonge tinha uma pedra de 801 gramas, cinco vezes o peso de um rim masculino, destacou o exército.A pedra tinha 13,37 centímetros - o comprimento médio de um rim é de entre 10 e 12 centímetros."A remoção cirúrgica da maior e mais pesada pedra renal do mundo ocorreu em 1º de junho no hospital militar de Colombo", informaram os militares em um comunicado.O anúncio das autoridades aconteceu depois que o Guinness Book certificou o recorde.