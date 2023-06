Submarino desaparecido: intrigada, web compartilha memes

436

bora visitar o titanic galera? 250k por pessoa pic.twitter.com/GwdLCqCaa4 %u2014 Rafael, um socialista de iPhone (@tuiterorafael) June 20, 2023 Com o desaparecimento do submarino Titan, que buscava destroços do Titanic, a internet não fala em outra coisa. Desde domingo, o tema está em alta nas redes sociais. E, para descontrair o clima tenso, os usuários compartilham memes sobre a situação.





A incerteza sobre o futuro dos cinco tripulantes fizeram as redes questionarem a decisão de embarcar no submarino. Especialmente porque a embarcação era controlada por um joystick de videogame e não oferecia boas condições de segurança. O Titan até foi apelidado de ‘lata de sardinha’.





Um dos memes sugere que toda a estrutura seria falha, com um motor de ventilador para mover o submersível; e uma garrafa pet, o “corpo” da embarcação. O preço de cada bilhete também foi lembrado.

imagina o desespero dos bilionários ouvindo o bluetooth do controle do videogame desconectando do submarino pic.twitter.com/1FoieEYCAD %u2014 rodrigo (@rdfxp7) June 20, 2023 Ligando o submarino dos bilionários que afundou pic.twitter.com/ll1ijymlYD %u2014 Neminha %uD83E%uDD87%u26B0%uFE0F%uD83D%uDC80%uD83D%uDC7B%uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08 (@nemanema) June 21, 2023







Com todas essas questões, as redes se perguntam: será que vale mesmo a pena viajar para ver o Titanic? Já que o filme de 1997 vencedor de 11 Oscars está disponível nos streamings, os internautas sugerem que assistir ao longa no sofá de casa seria a melhor decisão. Até a música tema do filme foi lembrada.

Os cara pagaram mais de um milhão de reais pra ver o titanic, eu vi em vhs em 1997 kkkk %u2014 Dani Pesadelo (@MaamSweetDreams) June 20, 2023 não entendi até pq esse povo pegou um submarino pra ver o titanic, sendo que tá disponível no star+ %u2014 Thiago Theodoro %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08 (@thiwitter) June 20, 2023 Bilionários do submarino, mas agora com a trilha sonora correta! pic.twitter.com/iaQEC2tWKE %u2014 Revista Super Literário (@superliterario) June 20, 2023







Para as redes sociais, uma visita ao Titanic não tinha como dar certo, por ser uma “tragédia anunciada”. Isso porque o naufrágio do navio é um dos mais famosos do mundo, sendo lembrado até hoje. E, por isso, até o iceberg que dizimou centenas de vidas em 1910 teria tentado alertar os tripulantes.

o iceberg vendo o submarino chegar perto do Titanicpic.twitter.com/7lWWBzaWAU %u2014 dolphin do deck %uD83D%uDC2C (@haldolpho) June 21, 2023





A preocupação com como estão os cinco bilionários aventureiros também aparece em forma de memes. Muitos questionam o que eles estão fazendo e até o que fariam se estivessem no Titan. E, claro, se o principal especialista no Titanic estava no submarino, as coisas acabam se complicando ainda mais.

"Maior especialista no naufrágio do Titanic é tripulante do submarino desaparecido" notícia preocupante para as equipes de resgate, que agora poderão contar com a ajuda do, no máximo, segundo maior especialista em Titanic %u2014 Bolívar Escobar (@bolivarescobar) June 20, 2023 eu no fumódromo do submarino com um querido que conheci 20 horas atrás pic.twitter.com/qRjWSJzFcV %u2014 instagram: pedro.rafhael (@falarafha) June 21, 2023







E, como brasileiro já nasce formado em marketing, a loja Submarino foi lembrada. A empresa, que faz parte do grupo Americanas, poderia encontrar no caso uma forma de se promover? Ou seria uma má ideia? A internet ainda não se decidiu.

Nesse momento tem um estagiário de marketing do site de compras Submarino ensaiando cruzar a linha tênue entre promoção e demissão. %u2014 Gus %uD83C%uDF0A%u26F5%uD83D%uDC06 (@gugaoshow) June 21, 2023