Criança de três anos morre ao ser esfaqueada em Contagem; mãe é suspeita
Segundo informações preliminares da PM, a genitora estaria em surto psicótico
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Uma criança de três anos morreu na UPA Ressaca, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), na tarde deste domingo (29/11).
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De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PMMG), a mãe da criança estaria em surto psicótico e teria desferido três facadas na filha, em uma residência na Rua Campo Belo, no bairro Xangri-lá, no mesmo município.
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A vítima foi levada para a UPA Ressaca mas morreu no local. A PM foi acionada por volta de 13h40.
A perícia da Polícia Civil está a caminho da unidade de saúde.
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*Matéria em atualização