Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma criança de três anos morreu na UPA Ressaca, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), na tarde deste domingo (29/11).

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De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PMMG), a mãe da criança estaria em surto psicótico e teria desferido três facadas na filha, em uma residência na Rua Campo Belo, no bairro Xangri-lá, no mesmo município.

A vítima foi levada para a UPA Ressaca mas morreu no local. A PM foi acionada por volta de 13h40.

A perícia da Polícia Civil está a caminho da unidade de saúde.

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*Matéria em atualização