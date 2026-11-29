Homem confunde pedais de caminhonete automática e bate contra muro em BH
O condutor relatou à PM que não tinha costume de dirigir veículos automáticos e acabou pisando no acelerador
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Um homem de 23 anos bateu uma caminhonete L-200 triton contra o muro de uma empresa no bairro Betânia, Região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (29/11). A colisão danificou outros dois veículos.
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Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), o condutor relatou que não tinha costume de dirigir veículos de câmbio automático e confundiu os pedais e pisou no acelerador.
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Ao perceber que estava indo de encontro a um poste na Rua José Reis, deu um golpe no volante e bateu contra o muro da empresa, derrubando a estrutura sobre dois carros que estavam no estacionamento, um Fiat Mobi e um Chevrolet Onix.
O condutor e o passageiro não sofreram ferimentos. Representantes da empresa compareceram no local e ficou acordado que o autor arcaria com os prejuízos.
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A perícia da Polícia Civil (PCMG) também compareceu ao local.