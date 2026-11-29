A circulação do coronavírus voltou a acender o alerta nos serviços de saúde de Belo Horizonte e da Região Metropolitana. Diante do aumento de diagnósticos positivos e da procura por testes ao longo de novembro, unidades hospitalares e serviços municipais de BH e Contagem reforçaram as medidas de prevenção, com a exigência do uso de máscaras em ambientes assistenciais. Na capital, a Prefeitura também anunciou mudanças na organização da vacinação contra a COVID-19 para o público adulto, que, a partir desta segunda-feira (30/11), ficará concentrada em 44 centros de saúde. Os locais de vacinação podem ser consultados aqui.



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A mudança, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), tem como objetivo otimizar o uso dos imunizantes disponíveis e evitar perdas de doses. A estratégia não altera os locais de vacinação de crianças de seis meses a menores de cinco anos, que continuarão recebendo o imunizante nos centros de saúde já referenciados para esse atendimento.



Em 2026, Belo Horizonte aplicou mais de 250 mil doses da vacina contra a COVID-19. Aproximadamente 25% desse total foi administrado somente em novembro, indicando uma procura expressiva pela imunização no mês.



De acordo com o secretário municipal de Saúde, Miguel Duarte, a redução da disponibilidade de doses também está relacionada à procura da população pelos serviços de vacinação. “A redução da disponibilidade de doses também reflete um cenário positivo. A população está atendendo ao chamado e procurando os serviços de saúde para se vacinar. Nosso objetivo é garantir que as doses disponíveis sejam aproveitadas ao máximo, evitando desperdícios e mantendo a vacinação organizada”, afirma.



O município aguarda o envio de novas remessas pelo Ministério da Saúde. A expectativa é que, com a chegada dos imunizantes, seja possível distribuir as doses a todas as unidades de saúde e ampliar o acesso da população.

Quem deve se vacinar

A vacina contra a COVID-19 integra o calendário de rotina para crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais. A imunização também é recomendada para profissionais de saúde, pessoas com condições clínicas especiais e outros grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacinação. No caso das crianças, elas devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis, que também precisam apresentar a documentação da criança.

Apesar do aumento recente da circulação viral, a PBH avalia que o cenário não exige pânico nem a retomada da obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos, sejam eles abertos ou fechados, fora dos ambientes assistenciais.



Segundo a diretora de Promoção à Saúde e Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), Tatiani Fereguetti, o crescimento dos registros nas últimas semanas reflete uma maior circulação do vírus na capital.



Na rede municipal de saúde de BH, o uso de máscaras é obrigatório para profissionais que atuam na assistência direta e para usuários com mais de dois anos que apresentem sintomas gripais ao procurar atendimento. Para os demais moradores, a orientação é de que o equipamento seja utilizado em locais fechados, com aglomeração, e no transporte coletivo.

Em Contagem, o aumento da procura por atendimento relacionado a sintomas respiratórios também levou o município a reforçar as orientações de prevenção. A rede de urgência registrou, em novembro, crescimento de 33% na média diária de atendimentos dessa natureza em comparação com outubro.



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A administração municipal passou a recomendar formalmente o uso de máscaras em ambientes fechados. Nas unidades municipais de saúde, a utilização do equipamento é obrigatória para pacientes que apresentam sintomas gripais.

