O Ministério da Saúde começou a enviar mensagens pelo WhatsApp e pelo aplicativo GOV.BR para incentivar a vacinação contra a Covid-19 e liberou doses adicionais aos estados. Os alertas reforçam a importância de procurar os postos de saúde e manter a imunização em dia, especialmente entre os grupos mais vulneráveis às formas graves da doença. Eles lembram que o coronavírus continua em circulação no país e que a vacina é gratuita e está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

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A movimentação refletiu nas pesquisas do Google. Segundo o Google Trends, as buscas por "coronavírus" subiram 1.000%, com os internautas procurando também por "nova variante covid" e "sintomas de covid". A procura por "vacinação" teve o mesmo aumento.

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Desde 2024, a vacina faz parte da rotina para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. Ela também é recomendada periodicamente a grupos especiais, como pessoas com comorbidades e imunocomprometidas. Em 2026, foram distribuídas mais de 25,7 milhões de doses, e mais de 8,5 milhões foram aplicadas. As 2,1 milhões de doses adicionais atendem às necessidades locais e aos pedidos das secretarias estaduais. Segundo a pasta, a vacina do SUS protege contra as cepas em circulação, conforme recomendação da OMS. Estados e Distrito Federal também receberam mais de 3 milhões de testes rápidos, incluindo uma remessa extra de 1,9 milhão.

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O reforço acontece em um ano de queda nos indicadores da doença. Até a primeira semana de novembro, o país registrou 132.735 casos de síndrome gripal por Covid-19, queda de 66,5% em relação ao mesmo período de 2025. Os casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) recuaram 59,3%, de cerca de 9,5 mil para 3,9 mil, e os óbitos caíram 68,4%, de 1,5 mil para 468. A estratégia de mensagens pelo celular já tinha sido usada na mobilização contra o sarampo em São Paulo, em julho.