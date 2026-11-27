BH: temporal continua nesta sexta-feira (27)? Veja previsão
Região Centro-Sul já registra volume 67,9% acima da média de novembro
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O temporal continua nesta sexta-feira (27/11), em Belo Horizonte? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica possibilidade de chuva ao longo de todo o dia na capital mineira, com risco de trovoadas durante a tarde.
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Pela manhã, a previsão é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. À tarde, o tempo deve permanecer instável, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À noite, são esperadas muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada.
A temperatura mínima prevista é de 17°C, enquanto a máxima pode chegar aos 24°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 70%.
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Todas as regionais de BH superam média de chuva de novembro
A quatro dias do fim de novembro, todas as nove regionais de Belo Horizonte já ultrapassaram a média climatológica de chuva prevista para o mês, de 236 mm.
De acordo com balanço divulgado pela Defesa Civil de Belo Horizonte, com dados acumulados até as 18h dessa quinta-feira (26), a Região Centro-Sul lidera o volume de precipitações, com 396,2 mm, o equivalente a 167,9% da média mensal.
Na sequência, aparecem as regiões Pampulha, com 365 mm (154,7%), e Oeste, com 354,8 mm (150,3%).
O Hipercentro é o único ponto do levantamento que ainda não atingiu a média climatológica de novembro, com 212,8 mm, o equivalente a 90,2% do esperado para o mês.
Confira o acumulado de chuva em novembro em BH
- Centro-Sul: 396,2 mm (167,9%)
- Pampulha: 365 mm (154,7%)
- Oeste: 354,8 mm (150,3%)
- Noroeste: 351,4 mm (148,9%)
- Nordeste: 324,4 mm (137,5%)
- Barreiro: 322,9 mm (136,8%)
- Venda Nova: 305,2 mm (129,3%)
- Leste: 302,8 mm (128,3%)
- Norte: 295 mm (125%)
- Hipercentro: 212,8 mm (90,2%)
Média climatológica de novembro: 236 mm
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Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte (Estações Hidrometeorológicas da PBH).