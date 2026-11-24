Encontro de Numismática e Filatelia reúne moedas e selos raros em BH
Evento gratuito na Savassi reúne colecionadores para compra, venda e avaliação de peças históricas, oferecendo uma viagem no tempo fascinante
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Belo Horizonte se torna ponto de encontro para pessoas interessadas em história, arte e preservação da memória com a realização do Encontro Mineiro de Filatelia e Numismática 2026. O evento ocorre entre os dias 26 e 28 de novembro, das 9h às 18h, no Hotel Royal Golden, localizado na Savassi, na Região Centro-Sul da cidade.
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A programação tem entrada franca, e o espaço recebe colecionadores experientes, pesquisadores, curiosos além do público geral interessado em conhecer o universo do colecionismo. Durante os três dias, visitantes podem explorar um vasto acervo composto por peças raras e históricas.
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A estrutura reúne ambientes para compra, venda e troca de moedas de diferentes períodos, cédulas antigas, selos postais e outros itens históricos. Pessoas com peças herdadas de família encontram a oportunidade de esclarecer dúvidas e obter avaliações sobre os itens.
A importância da numismática e da filatelia
As práticas ligadas ao colecionismo funcionam como ferramentas de preservação cultural e econômica. A numismática é a ciência que investiga moedas, cédulas e medalhas sob o ponto de vista histórico, artístico e econômico. Esse estudo ajuda a acompanhar mudanças de regimes políticos, curiosidades e a evolução das sociedades pelo dinheiro que circulou no país e no mundo.
A filatelia compreende o estudo e o colecionismo de selos postais e documentos relacionados. Os registros postais revelam marcos históricos, fauna, flora, personalidades e acontecimentos determinantes para a identidade das nações.
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A Sociedade Numismática Brasileira (SNB) oferece apoio institucional ao encontro, reforçando a importância da atividade no calendário nacional do setor.
Serviço
Encontro Mineiro de Filatelia e Numismática 2026
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Data: 26, 27 e 28 de novembro de 2026 (quinta a sábado)
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Horário: das 9h às 18h
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Local: Hotel Royal Golden, na Rua Rio Grande do Norte, 1015, Savassi, em Belo Horizonte
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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.