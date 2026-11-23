Homem é preso após simular o próprio sequestro para extorquir a esposa
Suspeito, de 41 anos, foi encontrado com duas mulheres em um imóvel na Zona Oeste do Rio de Janeiro
compartilhe
Um homem de 41 anos foi preso em flagrante após simular o próprio sequestro, em uma tentativa de extorquir dinheiro da esposa, de 39 anos. O casal vive em Campo Belo, no Centro-Oeste de Minas, mas o suspeito foi encontrado no Rio de Janeiro, onde dizia estar em poder de criminosos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
- Polícia Civil vai apurar causas de acidente com carreta na Contorno
- Homem é preso em BH após denúncia de importunação sexual por mensagens
- Dois foragidos da Justiça do Espírito Santo são presos em BH
A ação que resultou na prisão dele foi realizada em conjunto pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia em Campo Belo, e pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ). A corporação mineira começou a investigar o caso na segunda-feira passada (16/11), quando o desaparecimento do homem foi registrado.
Leia Mais
Durante o trabalho investigativo, a equipe da PCMG apurou que o homem estaria na Zona Oeste da capital fluminense. O endereço foi repassado à PCERJ, que o localizou na quarta-feira passada (18/11) em um imóvel nas proximidades da Praia do Recreio dos Bandeirantes.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
No imóvel, havia também duas duas mulheres: de acordo com as investigações, elas estariam na companhia do suspeito durante toda a permanência dele no Rio de Janeiro. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e responderá por crime de extorsão. A PCMG segue investigando o caso.