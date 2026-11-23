Um homem de 41 anos foi preso em flagrante após simular o próprio sequestro, em uma tentativa de extorquir dinheiro da esposa, de 39 anos. O casal vive em Campo Belo, no Centro-Oeste de Minas, mas o suspeito foi encontrado no Rio de Janeiro, onde dizia estar em poder de criminosos.

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A ação que resultou na prisão dele foi realizada em conjunto pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia em Campo Belo, e pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ). A corporação mineira começou a investigar o caso na segunda-feira passada (16/11), quando o desaparecimento do homem foi registrado.

Durante o trabalho investigativo, a equipe da PCMG apurou que o homem estaria na Zona Oeste da capital fluminense. O endereço foi repassado à PCERJ, que o localizou na quarta-feira passada (18/11) em um imóvel nas proximidades da Praia do Recreio dos Bandeirantes.

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No imóvel, havia também duas duas mulheres: de acordo com as investigações, elas estariam na companhia do suspeito durante toda a permanência dele no Rio de Janeiro. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e responderá por crime de extorsão. A PCMG segue investigando o caso.