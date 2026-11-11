Assaltantes são presos em operação policial na Zona da Mata
Durante a ação criminosa, os dois suspeitos teriam feito uso de armas de fogo e restringido a liberdade das vítimas
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Dois suspeitos de participação em um assalto, com uso de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas, foram presos preventivamente nesta quarta-feira (11/11) em Miraí, na Zona da Mata. Os dois homens, que têm idades de 25 e 57 anos, foram alvos da Operação Rastro, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).
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De acordo com as investigações, conduzidas pela Delegacia da PCMG em Miraí, o crime, cometido no último mês de maio, teria sido planejado em Juiz de Fora, de onde os envolvidos partiram, durante uma madrugada, em direção a Miraí. No destino, eles permaneceram por várias horas monitorando a residência das vítimas, antes de executar o assalto. Em seguida, teriam fugido de volta para o município de origem.
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Durante a operação, os policiais também cumpriram cinco mandados de busca e apreensão, em Juiz de Fora e em Muriaé, na mesma região. As buscas domiciliares resultaram na apreensão de objetos que teriam sido roubados das vítimas. Também foram encontrados aparelhos celulares, que serão encaminhados a exames periciais, com o objetivo de extrair e analisar dados que possam contribuir para o aprofundamento das investigações.
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Segundo as investigações da PCMG, indivíduos que cumprem pena em regime semiaberto, nas cidades de Juiz de Fora e Muriaé, teriam participado diretamente da execução do assalto. Eles teriam se aproveitado do período de saída temporária do sistema prisional para praticar o crime. Os policiais querem apurar ainda se a ação contou com a colaboração de outras pessoas.