Maratona de BH terá 4,2 mil vagas gratuitas para atletas de Minas

Atletas dos 853 municípios de Minas Gerais poderão participar gratuitamente da segunda edição da Maratona Oficial de Belo Horizonte (MoBH) em maio de 2027. A organização do evento vai distribuir cinco inscrições por cidade, totalizando 4.265 cortesias, em uma iniciativa que busca ampliar a participação de corredores do interior na competição. As indicações serão feitas pelas secretarias municipais de Esportes, que poderão entrar em contato com os organizadores a partir desta terça-feira (10/11).

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Cada prefeitura poderá escolher cinco atletas para representar o município na prova. O contato deve ser feito até 18 de dezembro, pelo e-mail contato@maratonaoficialdebh.com.br. A proposta é levar corredores de diferentes regiões do estado à capital e permitir que mais pessoas tenham acesso à competição.

A iniciativa também pretende aproximar a maratona das comunidades esportivas do interior, dando às cidades mineiras participação na programação. A ação ocorre em um ano especial para Belo Horizonte, que completa 130 anos em 2027.

Segundo Lucas Condurú Davis, idealizador da MoBH, a intenção é fazer com que o evento ultrapasse os limites da capital e represente todo o estado. A escolha dos participantes ficará a cargo das secretarias municipais, que poderão mobilizar corredores e grupos esportivos de suas cidades.

“Uma maratona não se constrói apenas com quem está na linha de largada, mas também com as oportunidades que ela consegue gerar e com as pessoas que consegue conectar. Queremos que a MoBH seja um evento de Minas Gerais, não apenas de Belo Horizonte. Por isso, estamos criando essa oportunidade para que os 853 municípios tenham representantes na prova. É uma forma de ampliar o acesso, valorizar os atletas do interior e fazer com que cada cidade também se sinta parte dessa celebração”, afirma Lucas.

Quatro dias de programação

A segunda edição da Maratona Oficial de Belo Horizonte será realizada entre 13 e 16 de maio de 2027. A programação vai reunir provas esportivas e atividades culturais, com atrações voltadas também para familiares e visitantes.

A Vila da Maratona, no Parque Municipal, será o ponto de encontro do evento durante os quatro dias. O espaço receberá a entrega dos kits dos atletas, palestras, bate-papos, apresentações musicais e outras atividades.

Entre as provas previstas estão a Corrida Noturna de 5 km, na sexta (14), e a Corrida Kids, no sábado (15). No domingo (16), serão disputadas as provas de 21 km e 42 km.

Expectativa de 14 mil corredores

A primeira edição da maratona, realizada em maio de 2026, reuniu mais de 5 mil atletas e teve a participação de mais de 400 crianças na Corrida Kids. O evento também contou com a presença de nomes conhecidos do esporte, como Vanderlei Cordeiro de Lima, além de atividades culturais.

Para 2027, a expectativa da organização é receber aproximadamente 14 mil corredores. A previsão é ampliar a estrutura e oferecer novas experiências ao público durante a programação.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria