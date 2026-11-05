Mineiros vencem eleições e conquistam cadeiras de deputados nos EUA
Três mineiros garantem reeleição e ocupam cargo de deputados nos EUA; outros três brasileiros também foram eleitos na terra de Trump
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Três políticos mineiros foram reeleitos deputados estaduais nos Estados Unidos nas eleições de meio de mandato, realizadas na terça-feira (3/11). Rita Mendes, Priscila Sousa e Farley Santos garantiram novos mandatos legislativos em Massachusetts e Connecticut.
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As vitórias integram um conjunto de pelo menos seis brasileiros eleitos para assembleias legislativas estaduais norte-americanas.
Filiados ao Partido Democrata, os três parlamentares mineiros já ocupavam cadeiras nas respectivas assembleias. O pleito de meio de mandato também renova frações do Congresso federal dos Estados Unidos, mas os representantes disputaram vagas exclusivamente nos parlamentos dos estados.
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Reeleições em Massachusetts e Connecticut
Natural de Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce, Rita Mendes conquistou a reeleição para a Câmara dos Representantes de Massachusetts pelo 11º Distrito de Plymouth. A região inclui Brockton, local que reúne expressiva comunidade de imigrantes brasileiros. A deputada continuará representando os moradores do distrito no Legislativo estadual.
Priscila Sousa, nascida em Ipatinga, no Vale do Aço, assegurou a permanência na Câmara dos Representantes de Massachusetts pelo 6º Distrito de Middlesex, que abrange Framingham. Formada em Ciência Política, ela construiu sua carreira em iniciativas de imprensa comunitária e na discussão de temas políticos relacionados ao Brasil e aos Estados Unidos.
Em Connecticut, Farley Santos obteve o terceiro mandato consecutivo como deputado estadual pelo 109º Distrito, que engloba Danbury. Nascido em Sobrália, no Vale do Rio Doce, o parlamentar democrata superou o republicano Ed Vachovetz para dar continuidade ao trabalho iniciado em eleições anteriores.
Outros brasileiros eleitos
Felipe Sousa-Lazaballet conquistou um resultado inédito ao ser eleito para a Câmara dos Representantes da Flórida pelo 42º Distrito. Nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o democrata derrotou a republicana Bonnie Jackson e se tornou o primeiro brasileiro a ocupar uma vaga no Legislativo estadual da Flórida.
O parlamentar chegou aos Estados Unidos aos 14 anos e viveu aproximadamente 15 anos sem documentação migratória regular. Durante sua trajetória, trabalhou em organizações comunitárias e na defesa dos direitos de imigrantes e da população LGBTQ+.
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Outros dois brasileiros também garantiram vagas na Câmara dos Representantes de Massachusetts:
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Danillo Sena, natural de Timbaúba, em Pernambuco, renovou o mandato parlamentar estadual pelo 37º Distrito de Middlesex.
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Lorena Betts, natural de Mato Grosso, elegeu-se pelo 16º Distrito de Middlesex contra a republicana Karla Miller, após ter vencido a primária democrata em setembro com cerca de 70% dos votos.