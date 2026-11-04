Flórida elege 1º governador negro, o republicano Byron Donalds, aliado de Trump

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Nem a ameaça da "onda azul" (democrata) que chegou à Flórida fez o estado da Costa Leste americana deixar de eleger um republicano para o governo, o que o faz repetidamente desde 1998. Mas desta vez houve um ineditismo.

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O estado, que é um dos mais importantes para o presidente Donald Trump, elegeu o seu primeiro governador negro, Byron Donalds, 48, que vem do setor financeiro e é um ex-deputado. Ele nasceu no Brooklyn, em Nova York, mas fez sua carreira na Flórida.

Donalds vai suceder Ron DeSantis, um dos nomes mais conhecidos do Partido Republicano ao nível nacional e mesmo internacional. DeSantis, que entre outras coisas proibiu debates sobre gênero e raça nas escolas, estava em seu segundo mandato, e a Constituição local limita o governador a apenas duas gestões consecutivas.

Donalds se torna o quinto republicano a assumir o governo da Flórida consecutivamente. Foi precedido por DeSantis, por Rick Scott (2011?2019), hoje um senador com muita proximidade com a comunidade latina; por Charlie Crist (2007?2011) e por Jeb Bush (1999?2007).

Donalds prometeu tornar a Flórida um estado mais acessível, dado que a alta no custo de vida é a preocupação de todos os americanos. Para isso, defende reduzir os impostos sobre a propriedade e os custos de seguros, simplificar e reduzir as agências governamentais e estimular a inovação nos negócios.

O agora governador eleito arrecadou mais de US$ 170 milhões na campanha, mais de seis vezes mais do que seu opositor, o democrata David Jolly.

"A Flórida é a inveja da nação", disse ele em nota pública após a confirmação de sua eleição. "Lutarei dia e noite para mantê-la assim e elevar ainda mais o nosso estado."

A Flórida é o terceiro estado com mais pessoas de origem latina nos EUA, atrás da Califórnia e do Texas. O estado concentra a comunidade cubana, que emigrou da ilha após a chegada do regime comunista de partido único no final dos anos 1950. O lobby latino local é importante e tem peso no governo.

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Também é da Flórida, em breve liderada por Donalds, que vem o possível próximo embaixador dos EUA no Brasil, Daniel "Danny" Perez. É do estado ainda que vem o secretário de Estado americano, Marco Rubio, uma das figuras mais importantes do governo Trump e que se posiciona como possível candidato a sucedê-lo como o nome republicano nas próximas eleições.