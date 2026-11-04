Eleições nos EUA: conheça os brasileiros eleitos

As eleições de meio de mandato nos Estados Unidos definem novos representantes para o Congresso e para as assembleias estaduais. Nessa terça-feira (3/11), três brasileiros foram eleitos em cargos legislativos regionais na Flórida e em Massachusetts pelo Partido Democrata, atuando em oposição a Trump.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nenhum brasileiro concorreu a vagas federais no Senado ou na Câmara dos Representantes.

Felipe Sousa-Lazaballet na Flórida

Natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Felipe Sousa-Lazaballet foi eleito no Distrito 42 da Câmara dos Representantes da Flórida contra a republicana Bonnie Jackson. Filho de mãe solo, que trabalhou como empregada doméstica e nasceu no Ceará, ele chegou ao território americano aos 14 anos e permaneceu cerca de 15 anos sem documentação regular.

Leia Mais

Aos 26 anos, Felipe obteve autorização de trabalho por meio do DACA, um programa de imigração dos Estados Unidos. O candidato casou-se em 2020 com Luis Sousa-Lazaballet, época em que possuía o green card emitido via petição familiar, e naturalizou-se cidadão americano em 2021. Com 40 anos, ele atuou como ativista pelos direitos de imigrantes e da comunidade LGBTQ+, além de trabalhar cinco anos na gestão de Buddy Dyer, prefeito de Orlando.

enfrentar o aumento do custo de vida;

ampliar a oferta de moradias acessíveis;

fortalecer o financiamento das escolas públicas;

melhorar o acesso aos serviços de saúde.

Priscila Sousa em Massachusetts

Priscila Sousa foi reeleita pelo 6º Distrito de Middlesex na Câmara dos Representantes de Massachusetts, onde exerce mandato desde janeiro de 2023. Nascida em Ipatinga, Minas Gerais, ela migrou aos 7 anos e cresceu em Framingham, localidade que reúne cerca de 8 mil brasileiros em uma população de 72 mil moradores.

Aos 16 anos, em 2004, Priscila conquistou o green card e formalizou a cidadania posteriormente. Em 2009, graduou-se em Ciência Política, Relações Internacionais e Inglês pela Simmons University. Aos 38 anos, ela busca cumprir novo período de dois anos no cargo.

aumento de verbas para colégios públicos e suporte a alunos imigrantes e de baixa renda;

expansão dos serviços de saúde comunitária, saúde mental e salvaguarda legal de direitos reprodutivos;

aproximação do governo estadual com os moradores brasileiros e hispânicos de sua região.

Rita Mendes no Legislativo estadual

Rita Mendes permanecerá na Câmara dos Representantes de Massachusetts pelo 11º Distrito de Plymouth, com sua função iniciada em janeiro de 2023. O Partido Republicano não lançou opositores para concorrer contra a brasileira nessa circunscrição.

garantir igualdade de acesso aos serviços públicos;

desburocratização e alívio financeiro para a população de baixa renda;

apoio a programas de capacitação voltados a trabalhadores com proficiência restrita no idioma inglês;

incentivo à contratação e formação de educadores alinhados à diversidade cultural e étnica das redes municipais;

criação de rede de assistência comunitária para prestar amparo social e econômico a famílias e crianças em situação vulnerável. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria