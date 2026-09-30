Dobradinhas bolsonaristas ao Senado ganham força às vésperas do primeiro turno

A eleição de “dobradinhas bolsonaristas” é uma possibilidade concreta na corrida ao Senado no Distrito Federal e em quatro estados, segundo a mais recente pesquisa Quaest, divulgada nesta terça-feira, 29. Apesar da consolidação das candidaturas mais à direita, o levantamento aponta também um alto grau de indefinição na corrida, com empate técnico entre os principais candidatos em todas as cinco unidades da federação incluídas na sondagem (DF, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco).

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No Distrito Federal, a chance de uma dobradinha parece bastante concreta. A nova rodada da Quaest mostra a cristalização de Michelle Bolsonaro (PL) em primeiro lugar, com 26% das intenções de voto, e Leila Barros (PDT) sem segundo, com 20%, mas seguida muito de perto por Bia Kicis (PL), que faz campanha conjunta com a ex-primeira-dama e tem crescido nas últimas semanas. Na sequência aparece Erika Kokay (PT), com 16%. Afora Michelle, as outras três candidatas estão tecnicamente empatadas na briga pela segunda vaga, já que a margem de erro é de três pontos percentuais.

O bololô eleitoral se repete nos três maiores colégios eleitorais do país. Em São Paulo, Guilherme Derrite (PP) aparece com 18%, Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) têm 15% cada e André do Prado (PL), 12%. O candidato do PL foi o único a oscilar para cima acima da margem de erro. Nos últimos dias, a campanha do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição, passou a trabalhar pelo voto útil em favor da dobradinha formada por Derrite e André do Prado. O movimento ganhou um reforço com a desistência de Ricardo Salles (Novo), que declarou apoio aos dois.

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No Rio de Janeiro, as candidaturas bolsonaristas também cresceram. Carlos Portinho e Carlos Jordy, ambos do PL, saltaram de 10% para 15% e agora empatam com Benedita da Silva (PT), que se manteve com 15%. Em Minas Gerais, o cenário é de empate quádruplo: Domingos Sávio (PL) aparece com 14%, Marília Campos (PT) tem 13% e Carlos Viana (PSD) e Aécio Neves (PSDB), 12% cada. Pernambuco é o único estado incluído nessa rodada da pesquisa em que os dois nomes numericamente à frente são da esquerda: Marília Arraes (PDT) tem 19%, contra 17% de Humberto Costa (PT). Mendonça Filho (PL) vem em seguida, com 10%.