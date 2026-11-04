"Prometo que não vou roubar sua namorada": o recado de Talarico ao Brasil

A vitória do democrata James Talarico na disputa pelo Senado dos Estados Unidos no Texas, nesta terça-feira (3/11), trouxe de volta às redes brasileiras uma publicação antiga do político sobre o significado do sobrenome dele no Brasil. No post, feito no antigo Twitter, hoje X, em novembro de 2020, Talarico descobriu que estava viralizando entre brasileiros por causa da gíria.

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“Estou viralizando no Brasil agora... Aparentemente, ‘talarico’ é uma gíria brasileira para ‘ladrão de mulher’ ???? Olá, Brasil! ???????? Só estou fazendo boas políticas públicas aqui no Texas. Prometo que não vou roubar sua namorada”, escreveu na época, quando ainda era deputado estadual.

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Reprodução/Twitter



Zeca Pagodinho e “novos amigos brasileiros”

Em 11 de novembro de 2020, os assessores de Talarico perceberam que o nome dele estava sendo citado em uma enxurrada de posts de brasileiros, sem explicação aparente. Depois de entender a piada, o político entrou na brincadeira. Agradeceu aos “novos amigos brasileiros” que começaram a onda, entre eles o youtuber Pirulla, e disse que eles tinham assustado a equipe dele com milhares de menções.

Em outra publicação, o democrata explicou aos seguidores a origem da expressão: uma música de Zeca Pagodinho sobre um homem chamado Talarico que roubou a mulher do narrador. Ele também comentou que estava sendo comparado a um cantor pop brasileiro com fama de “talarico”.

Vitória histórica no Texas

Seis anos depois, o deputado que brincava com os brasileiros fez história. Talarico derrotou o procurador-geral do Texas, o republicano Ken Paxton, aliado próximo do presidente Donald Trump, em uma das disputas mais acompanhadas e caras das eleições de meio de mandato. Ele teve cerca de 55% dos votos.

É a primeira vez desde 1988 que um democrata vence uma eleição para o Senado no Texas. A vitória também encerra uma sequência de mais de três décadas sem vitórias do partido em disputas estaduais.

Quem é James Talarico

Ex-professor de escola pública, Talarico cumpriu quatro mandatos como deputado estadual, representando uma região de Austin. Ele ganhou projeção nacional com vídeos nas redes sociais em que critica projetos republicanos, como os vales para escolas particulares e a exigência de exibir os Dez Mandamentos nas salas de aula, com argumentos baseados na fé cristã. Presbiteriano, ele cursa seminário e diz que um dia pretende liderar a igreja em que cresceu.

Na noite da vitória, discursou para apoiadores em Austin: “O povo do Texas, vocês foram minha funda, e esta noite nós derrotamos Golias”.

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