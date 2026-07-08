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Tiririca quer continuar no TikTok e em Brasília

Após 16 anos na Câmara e de anunciar mais de uma vez que deixaria a política, humorista vai em busca do quinto mandato como deputado

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
08/07/2026 05:28

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Tiririca quer continuar no TikTok e em Brasília
Tiririca quer continuar no TikTok e em Brasília crédito: Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Alvo de chacota desde o momento em que decidiu entrar na política, Tiririca está prestes a completar 16 anos em Brasília como deputado federal. E quer mais: deve disputar um quinto mandato, agora pelo PSD do Ceará, seu estado natal.

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Levantamento da Nexus coloca o humorista entre os cinco parlamentares que mais engajam no TikTok. Ele aparece em quarto lugar, atrás apenas de Nikolas Ferreira, Fabio Teruel e André Janones. São cerca de 7 milhões de seguidores, mobilizados pelos vídeos de humor. Não há qualquer conteúdo relacionado ao debate político.

Na Câmara, Tiririca tem um plano. É assíduo nas sessões, mas evita holofotes. Passa boa parte do tempo conversando e brincando com funcionários da Casa, além de posar para fotos. Em quase quatro mandatos, ocupou a tribuna apenas uma vez: para anunciar que deixaria a política, o que não era verdade.

Não foi a primeira vez. Em 2017, quase 10 anos atrás, Tiririca disse a este colunista que havia se desiludido com a política e que voltaria a se dedicar exclusivamente à carreira artística.

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“Precisava do segundo mandato para passar na cara de alguns. Eu acho que está bom. Estou seguro. Estou saindo no momento exato. Fiz história na política e vou seguir minha vida artística”, afirmou ele. Durante a entrevista, porém, a esposa do deputado, que o acompanhava, interrompeu a conversa para dizer que ele ainda não havia tomado uma decisão definitiva. Ela estava certa.

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