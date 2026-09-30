Homem morre após disparo acidental atingir veia femoral em BH

Um homem de 32 anos morreu depois que um disparo acidental de arma de fogo atingiu a região da veia femoral nessa terça-feira (29/9), no Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte. Uma câmera de segurança flagrou o ocorrido.

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Segundo informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 14h50, na Rua Petrolina. Durante patrulhamento pela região, militares encontraram a vítima caída no chão.

Inicialmente, a suspeita era de um acidente de trânsito, já que testemunhas relataram que o homem havia caído de uma motocicleta. No decorrer da ocorrência, porém, os policiais receberam informações de que ele foi atingido por um tiro.

O proprietário de um bar contou à PM que a vítima havia comprado cigarros no estabelecimento e permaneceu conversando com um amigo do lado de fora, próximo à mureta de uma árvore.

Em determinado momento, o comerciante ouviu um disparo. Ao sair para verificar o que havia acontecido, viu os dois homens deixando o local em uma motocicleta.

Pouco tempo depois, o passageiro caiu do veículo. Segundo o relato da testemunha, o motociclista retornou, pegou uma arma de fogo e fugiu.

Disparo foi acidental

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encontrou a vítima inconsciente e com intenso sangramento. O homem morreu.

Conforme a Polícia Militar, as informações levantadas durante a ocorrência indicam que a arma estava com a própria vítima e teria disparado acidentalmente, atingindo uma das pernas.

A perícia da Polícia Civil esteve no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Moto foi encontrada suja de sangue

Durante as buscas, outra equipe da PM encontrou a motocicleta na Rua Nefelina, no Bairro Santa Tereza, onde a vítima morava. O veículo apresentava marcas de sangue.

A proprietária contou aos policiais que havia alugado a motocicleta para um homem de 26 anos. Ele foi localizado em Ribeirão das Neves e afirmou que permaneceu com o veículo até segunda-feira (28/9).

Segundo o homem, posteriormente ele negociou a motocicleta no Aglomerado da Serra, mas não informou a identidade da pessoa que ficou com o veículo. Mensagens em aplicativos apresentadas aos militares comprovaram, conforme a ocorrência, que houve uma negociação.

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Nada de ilícito foi encontrado na residência dele, e o homem foi liberado. Até o momento, ninguém foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.