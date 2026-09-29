Nova lei autoriza a instalação de QR Codes em postes de iluminação em Betim

O prefeito de Betim, Heron Guimarães (União), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sancionou na última quarta-feira (23/9) uma lei que autoriza a instalação de QR Codes nos postes de iluminação pública da cidade. O decreto visa facilitar a comunicação de pedidos de reparos nas estruturas.

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A Lei nº 8.237, de autoria do vereador professor Alexandre Xaréu (PL), diz que o QR Code deverá direcionar o usuário, de forma direta e segura, ao canal oficial do órgão ou entidade municipal responsável pela gestão da iluminação pública, permitindo o registro eletrônico da solicitação de serviço. A norma ainda permite que o sistema seja utilizado para identificar a estrutura, registrar a solicitação da ocorrência e acompanhar o seu andamento.

Apesar de ter sido sancionada, a legislação não informa uma data para a instalação dos códigos na cidade e também não determina um prazo para a conclusão da implantação. Segundo o documento oficial publicado, a instalação dos QR Codes poderá ser realizada de forma gradual, priorizando áreas com maior incidência de falhas na iluminação pública, locais de grande circulação de pessoas e regiões consideradas estratégicas pelo Poder Executivo.

Como funciona atualmente?

Atualmente, os moradores de Betim podem solicitar a troca ou manutenção de luminárias do sistema de iluminação pública de forma totalmente on-line. Um novo canal de solicitações foi disponibilizado no portal da Prefeitura de Betim, por meio de um formulário eletrônico, possibilitando mais agilidade no atendimento do processo, e praticidade para a população.

Para realizar a solicitação, basta informar dados como telefone e e-mail do usuário, também o endereço e ponto de referência do poste ou iluminação ornamental que precisa de reparos.

Além da troca das luminárias queimadas, a população pode demandar atendimento para casos em que as lâmpadas estejam piscando, acesas durante o dia, ou até mesmo abertas. Pelo sistema também é possível solicitar a poda de árvores que estiverem obstruindo o alcance da iluminação.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck