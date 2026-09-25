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Cidade do Japão ostenta a maior estrutura de madeira do mundo

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Redação Flipar
  • Chamada de
    Chamada de "Grand Ring" ("Grande Anel"), a construção de 61 mil m² foi um dos destaques da Expo 2025, que aconteceu na cidade japonesa com diversas atrações. Foto: Reprodução/YouTube
  • A estrutura em forma de anel funciona como uma extensa passarela coberta, oferecendo abrigo contra sol, chuva e vento para os visitantes que percorrem o evento.
    A estrutura em forma de anel funciona como uma extensa passarela coberta, oferecendo abrigo contra sol, chuva e vento para os visitantes que percorrem o evento. Foto: Reprodução/Instagram
  • A construção impressionante foi reconhecida pelo Guinness World Records e recentemente inaugurada na ilha artificial de Yumeshima, que fica em Osaka.
    A construção impressionante foi reconhecida pelo Guinness World Records e recentemente inaugurada na ilha artificial de Yumeshima, que fica em Osaka. Foto: Reprodução/YouTube
  • Feita principalmente de cedro japonês, cipreste e pinheiro silvestre (70% materiais locais), a estrutura combina elementos nacionais e estrangeiros.
    Feita principalmente de cedro japonês, cipreste e pinheiro silvestre (70% materiais locais), a estrutura combina elementos nacionais e estrangeiros. Foto: Reprodução/YouTube
  • O
    O "Grand Ring" impressiona por suas dimensões e engenharia. Possui um diâmetro externo de 675 m e interno de 615 m. São 30 m de largura, atingindo 20 m de altura na parte externa e 12 m na interna. A construção utilizou cerca de 27 mil m³ de madeira e foi concluída entre junho de 2023 e agosto de 2024. Foto: Reprodução/Instagram
  • Inspirado na técnica tradicional japonesa
    Inspirado na técnica tradicional japonesa "nuki", usada em templos como o Kiyomizu-dera, o "Grand Ring" foi construído majoritariamente sem o uso de pregos ou parafusos, através do encaixe de vigas verticais e horizontais feitas de cedro sugi e cipreste hinoki. Foto: Reprodução/YouTube
  • Apesar da inspiração tradicional, a estrutura foi reforçada com elementos metálicos para garantir resistência a terremotos.E reforça o potencial da construção em madeira – tendência crescente no Japão, onde 90% das casas unifamiliares já utilizam esse material.
    Apesar da inspiração tradicional, a estrutura foi reforçada com elementos metálicos para garantir resistência a terremotos.E reforça o potencial da construção em madeira – tendência crescente no Japão, onde 90% das casas unifamiliares já utilizam esse material. Foto: Reprodução/YouTube
  • Localizada na região de Kansai, na ilha de Honshu, Osaka é uma das maiores e mais importantes cidades do Japão.
    Localizada na região de Kansai, na ilha de Honshu, Osaka é uma das maiores e mais importantes cidades do Japão. Foto: Roméo A./Unsplash
  • Historicamente, foi um centro mercantil vital durante o período Edo e até hoje mantém sua vocação para os negócios, sendo sede de grandes empresas e centros financeiros.
    Historicamente, foi um centro mercantil vital durante o período Edo e até hoje mantém sua vocação para os negócios, sendo sede de grandes empresas e centros financeiros. Foto: Mike Swigunski/Unsplash
  • Osaka também é famosa por seus pontos turísticos conhecidos, como o Castelo de Osaka, o aquário Kaiyukan e o movimentado distrito de Dotonbori, com suas luzes neon e letreiros icônicos.
    Osaka também é famosa por seus pontos turísticos conhecidos, como o Castelo de Osaka, o aquário Kaiyukan e o movimentado distrito de Dotonbori, com suas luzes neon e letreiros icônicos. Foto: Juliana Barquero/Unsplash
  • O povo de Osaka é conhecido por seu jeito descontraído e senso de humor (chamado de
    O povo de Osaka é conhecido por seu jeito descontraído e senso de humor (chamado de "Osaka no kimochi"), em contraste com a formalidade típica de Tóquio. Foto: Pexles/Satoshi Hirayama
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