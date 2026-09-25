Cidade do Japão ostenta a maior estrutura de madeira do mundo

O "Grand Ring" impressiona por suas dimensões e engenharia. Possui um diâmetro externo de 675 m e interno de 615 m. São 30 m de largura, atingindo 20 m de altura na parte externa e 12 m na interna. A construção utilizou cerca de 27 mil m³ de madeira e foi concluída entre junho de 2023 e agosto de 2024. Foto: Reprodução/Instagram