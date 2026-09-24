Fábrica onde o teto desabou sobre funcionários não possui Auto de Vistoria

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A fábrica da empresa Adorar Alimentos, cujo teto caiu sobre funcionários na noite dessa quarta-feira (23/9), em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, não possui Auto de Vistoria (AVCB), afirmou o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) nesta quinta-feira (24/9). Uma pessoa morreu e outras seis ficaram inconscientes.

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Os bombeiros foram acionados por volta das 17h para atender à ocorrência na Rua Sioney Pinto, no distrito de Conceição do Itaguá. O imóvel abriga uma indústria de carnes e derivados suínos.

Segundo informações do CBMMG, oito funcionários estavam no local no momento do desabamento da chapa de isopainel. Seis deles teriam ficado inconscientes. A morte de um funcionário foi confirmada esta manhã. Não há detalhes sobre o estado de saúde das outras vítimas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Brumadinho e de São Joaquim de Bicas foram mobilizadas para socorrer as vítimas.

Vazamento de água

Depois do desabamento, também foi registrado um vazamento de água em outro ponto da fábrica. Segundo o proprietário, tubulações de água passavam pelas placas da estrutura que cederam e acabaram se rompendo durante o desabamento.

Os registros foram fechados para conter o vazamento e, conforme os bombeiros, o risco relacionado à água foi eliminado.

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Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações oficiais sobre o que teria provocado o desabamento.