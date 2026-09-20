Carro capota na MG-010, na Grande BH, e deixa feridos

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um acidente envolvendo dois carros terminou em capotamento na MG-010, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (20/9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os veículos colidiram no sentido Vespasiano, também na Grande BH, na altura do Bairro São Benedito. Com o impacto da batida, os motoristas perderam o controle da direção.

Segundo os militares, após a colisão, um dos carros, um Ford Fiesta prata, bateu na grade central de proteção entre as pistas e o outro, um Fiat Uno preto, subiu o barranco à direita e capotou.

Ao todo, havia cinco pessoas nos veículos, mas o Corpo de Bombeiros não informou quantas estariam em cada um dos carros.

No entanto, uma mulher, de 41 anos, que estava no Fiesta, sofreu uma pancada no joelho e precisou de atendimento.

Já no Fiat Uno, pai, de idade não divulgada, e filha, de 6 anos, ficaram com dores no corpo. Todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Risoleta Neves, na Região Norte de Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar (PM) também esteve no local e fez o controle do trânsito durante o atendimento dos bombeiros.