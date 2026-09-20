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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Carro capota na MG-010, na Grande BH, e deixa feridos

Cinco pessoas ficaram feridas em acidente entre dois carros. Os veículos colidiram e um deles capotou em seguida

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
20/09/2026 19:11 - atualizado em 20/09/2026 19:12

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Acidente ocorreu na MG-010, no Bairro São Benedito, próximo ao Supermercado BH, no sentido Vespasiano
Acidente ocorreu na MG-010, no Bairro São Benedito, próximo ao Supermercado BH, no sentido Vespasiano crédito: CBMMG/Divulgação

Um acidente envolvendo dois carros terminou em capotamento na MG-010, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (20/9).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os veículos colidiram no sentido Vespasiano, também na Grande BH, na altura do Bairro São Benedito. Com o impacto da batida, os motoristas perderam o controle da direção.

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Segundo os militares, após a colisão, um dos carros, um Ford Fiesta prata, bateu na grade central de proteção entre as pistas e o outro, um Fiat Uno preto, subiu o barranco à direita e capotou.

Ao todo, havia cinco pessoas nos veículos, mas o Corpo de Bombeiros não informou quantas estariam em cada um dos carros.

No entanto, uma mulher, de 41 anos, que estava no Fiesta, sofreu uma pancada no joelho e precisou de atendimento.

Já no Fiat Uno, pai, de idade não divulgada, e filha, de 6 anos, ficaram com dores no corpo. Todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Risoleta Neves, na Região Norte de Belo Horizonte.

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A Polícia Militar (PM) também esteve no local e fez o controle do trânsito durante o atendimento dos bombeiros.

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