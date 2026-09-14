Observatórios em Minas: saiba onde e como agendar visitas para ver o céu
Instituições em Caeté e Ouro Preto disponibilizam telescópios para o público. Confira como funcionam as visitações e prepare-se
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Em 2026, entusiastas da astronomia e curiosos em Minas Gerais contam com a oportunidade de contemplar o céu noturno com o auxílio de telescópios de alta precisão. Instituições de pesquisa abrem suas portas para sessões de observação guiadas, permitindo ao público ver de perto a Lua, planetas, estrelas e outros corpos celestes.
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Essas visitas são uma chance única de aprender sobre o universo com o suporte de equipamentos profissionais. A maioria das atividades é gratuita, mas é fundamental verificar a necessidade de agendamento prévio, já que a procura é alta, especialmente em períodos de eventos astronômicos como superluas ou chuvas de meteoros.
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Onde visitar observatórios astronômicos em Minas Gerais?
O estado conta com importantes espaços dedicados à astronomia que recebem o público, com destaque para os mantidos por universidades federais na Região Metropolitana de Belo Horizonte e na Região Central do estado.
Observatório Astronômico Frei Rosário (UFMG)
Localizado no topo da Serra da Piedade, em Caeté, o observatório da UFMG é um dos mais importantes do país. A altitude de 1.746 metros e a distância dos grandes centros urbanos garantem um céu com pouca poluição luminosa, ideal para a observação de astros com pouca luz.
Como funciona a visitação?
A visitação pública ao observatório da UFMG é gratuita, mas controlada e exige agendamento obrigatório pela internet, diretamente no site da instituição. É importante ressaltar que as vagas são limitadas e costumam se esgotar rapidamente, sendo essencial acompanhar o portal oficial para verificar a liberação de novas datas.
O que é possível observar?
Com os telescópios do local, os visitantes podem observar detalhes da superfície da Lua, como suas crateras e mares. Também é possível ver planetas do sistema solar, como os anéis de Saturno e as luas de Júpiter, além de aglomerados estelares e nebulosas distantes, dependendo da época do ano e das condições do céu.
Observatório Astronômico da Ufop
Em Ouro Preto, o Observatório Astronômico da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) é outra excelente opção. O local abriga um histórico telescópio refrator alemão de 1926, que proporciona uma experiência única aos visitantes.
Como funciona a visitação?
Tradicionalmente, o observatório da UFOP abre para visitação pública aos sábados, mas é fundamental que os interessados confirmem os dias, horários e a necessidade de agendamento prévio diretamente nos canais oficiais da universidade, pois a programação pode sofrer alterações.
Dicas para aproveitar a visita
Para garantir que a experiência de observação astronômica seja a melhor possível, algumas recomendações são importantes. Seguir essas dicas ajuda a evitar imprevistos e a desfrutar plenamente do espetáculo celeste.
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Verifique a previsão do tempo: a observação depende de céu limpo, sem nuvens ou chuva.
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Consulte o calendário lunar: noites de lua nova ou crescente são melhores para ver estrelas e galáxias, pois o brilho lunar não ofusca o céu.
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Use roupas adequadas: mesmo no verão, noites em locais altos, como a Serra da Piedade, podem ser muito frias. Leve agasalhos.
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