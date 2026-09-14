Observatórios em Minas: saiba onde e como agendar visitas para ver o céu

Jornalista há 20 anos, com passagens por grandes redações do Brasil, como O Globo, Extra e Estado de Minas, assim como por agências de comunicação e produção de conteúdo.

Em 2026, entusiastas da astronomia e curiosos em Minas Gerais contam com a oportunidade de contemplar o céu noturno com o auxílio de telescópios de alta precisão. Instituições de pesquisa abrem suas portas para sessões de observação guiadas, permitindo ao público ver de perto a Lua, planetas, estrelas e outros corpos celestes.

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Essas visitas são uma chance única de aprender sobre o universo com o suporte de equipamentos profissionais. A maioria das atividades é gratuita, mas é fundamental verificar a necessidade de agendamento prévio, já que a procura é alta, especialmente em períodos de eventos astronômicos como superluas ou chuvas de meteoros.

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Onde visitar observatórios astronômicos em Minas Gerais?

O estado conta com importantes espaços dedicados à astronomia que recebem o público, com destaque para os mantidos por universidades federais na Região Metropolitana de Belo Horizonte e na Região Central do estado.

Observatório Astronômico Frei Rosário (UFMG)

Localizado no topo da Serra da Piedade, em Caeté, o observatório da UFMG é um dos mais importantes do país. A altitude de 1.746 metros e a distância dos grandes centros urbanos garantem um céu com pouca poluição luminosa, ideal para a observação de astros com pouca luz.

Como funciona a visitação?

A visitação pública ao observatório da UFMG é gratuita, mas controlada e exige agendamento obrigatório pela internet, diretamente no site da instituição. É importante ressaltar que as vagas são limitadas e costumam se esgotar rapidamente, sendo essencial acompanhar o portal oficial para verificar a liberação de novas datas.

O que é possível observar?

Com os telescópios do local, os visitantes podem observar detalhes da superfície da Lua, como suas crateras e mares. Também é possível ver planetas do sistema solar, como os anéis de Saturno e as luas de Júpiter, além de aglomerados estelares e nebulosas distantes, dependendo da época do ano e das condições do céu.

Observatório Astronômico da Ufop

Em Ouro Preto, o Observatório Astronômico da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) é outra excelente opção. O local abriga um histórico telescópio refrator alemão de 1926, que proporciona uma experiência única aos visitantes.

Como funciona a visitação?

Tradicionalmente, o observatório da UFOP abre para visitação pública aos sábados, mas é fundamental que os interessados confirmem os dias, horários e a necessidade de agendamento prévio diretamente nos canais oficiais da universidade, pois a programação pode sofrer alterações.

Dicas para aproveitar a visita

Para garantir que a experiência de observação astronômica seja a melhor possível, algumas recomendações são importantes. Seguir essas dicas ajuda a evitar imprevistos e a desfrutar plenamente do espetáculo celeste.