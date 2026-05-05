5 lugares incríveis em Minas para observar a lua e as estrelas

O interesse pelo astroturismo, a prática de observar os astros em locais com pouca interferência de luzes artificiais, tem se tornado mais comum entre os brasileiros. Para quem busca essa experiência, Minas Gerais é um destino privilegiado.

Com suas serras, parques e cidades pequenas afastadas dos grandes centros, o estado possui diversos pontos onde o céu noturno se revela com clareza. A baixa poluição luminosa e a altitude de certas regiões criam o cenário perfeito para admirar a lua cheia, constelações e até mesmo a Via Láctea a olho nu.

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Seja para uma escapada de fim de semana ou uma viagem planejada, explorar esses locais é uma oportunidade de se reconectar com a natureza e apreciar um espetáculo que as luzes da cidade costumam esconder. A experiência combina turismo, ciência e contemplação.

Destinos para um céu limpo

São Thomé das Letras

Conhecida pelo misticismo, a cidade fica a cerca de 1.440 metros de altitude, o que a posiciona acima de grande parte da poluição atmosférica. Pontos como a Pirâmide e o Cruzeiro oferecem uma visão panorâmica e desobstruída, ideal para observar o céu noturno sem interferências.

Parque Estadual do Ibitipoca

Localizado na Zona da Mata, o parque se destaca pela natureza preservada e a altitude elevada. A ausência total de iluminação artificial em seu interior garante noites de céu profundo e estrelado, sendo um refúgio para quem busca uma imersão completa.

Serra da Canastra

A imensidão do Parque Nacional da Serra da Canastra, com seus chapadões e a distância de grandes centros urbanos, resulta em um dos céus mais limpos do Brasil. As noites na parte alta da serra revelam um espetáculo de estrelas e constelações.

Carrancas

Famosa por suas cachoeiras, Carrancas oferece um bônus aos visitantes noturnos. Por ser uma cidade pequena e cercada por uma vasta área rural, a poluição luminosa é mínima. É o lugar perfeito para quem quer aliar banhos de cachoeira durante o dia e observação de estrelas à noite.

Aiuruoca

No sul de Minas, aos pés da Serra da Mantiqueira, Aiuruoca e o vizinho Vale do Matutu são santuários ecológicos. A região, com pousadas focadas no contato com a natureza, proporciona um ambiente de tranquilidade e um céu noturno protegido, ideal para quem busca silêncio e um visual celeste impressionante.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.