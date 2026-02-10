Astroturismo em Minas: 5 lugares incríveis para observar as estrelas
De São Thomé das Letras à Serra da Canastra, conheça destinos com pouca poluição luminosa, ideais para observar constelações, planetas e a Via Láctea.
Minas Gerais, com suas montanhas e vastas áreas rurais, tornou-se um destino ideal para o astroturismo. Para quem deseja fugir da poluição luminosa das grandes cidades e observar as estrelas com clareza, o estado oferece cenários perfeitos. A prática combina turismo de natureza com a paixão pela astronomia, proporcionando experiências únicas em noites de céu limpo.
O relevo acidentado e a presença de parques nacionais e estaduais garantem pontos de observação privilegiados, longe das luzes urbanas. A experiência de olhar para o céu em um ambiente de silêncio e contato com a natureza atrai tanto amadores quanto entusiastas mais experientes. Com o interesse crescente, alguns destinos se destacam por oferecer a estrutura e as condições ideais para essa atividade.
Para ajudar quem busca essa experiência, listamos cinco destinos mineiros ideais para se conectar com o universo.
São Thomé das Letras
Conhecida por seu misticismo, a cidade de pedra no sul de Minas é um dos locais mais famosos para observação astronômica. A 1.444 metros de altitude, oferece vistas panorâmicas de pontos como a Pirâmide e o Cruzeiro. A baixa interferência de luzes artificiais revela um céu noturno impressionante, onde é possível ver a Via Láctea a olho nu em noites sem lua.
Parque Nacional da Serra da Canastra
Localizado no sudoeste do estado, o parque é uma vasta área de preservação. A distância de grandes centros urbanos e a altitude elevada garantem um céu limpo e profundo. Além de abrigar a nascente histórica do rio São Francisco, a região proporciona noites em que o silêncio é quebrado apenas pelos sons da natureza, tornando a observação das estrelas uma imersão completa.
Parque Estadual do Ibitipoca
Situado na Zona da Mata mineira, Ibitipoca é um refúgio de tranquilidade. O acesso controlado e a infraestrutura rústica ajudam a manter o local preservado e com pouca iluminação. Durante a noite, o céu se transforma em um espetáculo de pontos brilhantes, com destaque para a visão clara de constelações e planetas.
Serra do Cipó
A pouco mais de 100 quilômetros de Belo Horizonte, a Serra do Cipó é uma opção acessível para quem quer escapar da poluição luminosa da capital. A região, parte da Cadeia do Espinhaço, possui diversos pontos altos e pousadas que organizam eventos de observação. As noites no alto dos cânions oferecem uma experiência visual inesquecível.
Gonçalves e a Serra da Mantiqueira
Na divisa com São Paulo, a cidade de Gonçalves e outras da região da Mantiqueira, como Monte Verde, são excelentes para o astroturismo. As altitudes que ultrapassam os 1.500 metros e o clima frio criam as condições perfeitas para um céu límpido. A região é conhecida por suas pousadas charmosas, que oferecem o cenário ideal para uma noite romântica sob as estrelas.