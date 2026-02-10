Astroturismo em Minas: 5 lugares incríveis para observar as estrelas

Minas Gerais, com suas montanhas e vastas áreas rurais, tornou-se um destino ideal para o astroturismo. Para quem deseja fugir da poluição luminosa das grandes cidades e observar as estrelas com clareza, o estado oferece cenários perfeitos. A prática combina turismo de natureza com a paixão pela astronomia, proporcionando experiências únicas em noites de céu limpo.

O relevo acidentado e a presença de parques nacionais e estaduais garantem pontos de observação privilegiados, longe das luzes urbanas. A experiência de olhar para o céu em um ambiente de silêncio e contato com a natureza atrai tanto amadores quanto entusiastas mais experientes. Com o interesse crescente, alguns destinos se destacam por oferecer a estrutura e as condições ideais para essa atividade.

Para ajudar quem busca essa experiência, listamos cinco destinos mineiros ideais para se conectar com o universo.