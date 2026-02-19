Turismo astronômico: 5 lugares incríveis para ver estrelas em Minas

A busca por eclipses e céus estrelados tem levado muitos a olhar para cima. Para quem mora ou visita Minas Gerais, a boa notícia é que o estado oferece cenários perfeitos para o turismo astronômico, combinando natureza exuberante com baixa poluição luminosa. As serras e as cidades pequenas criam o ambiente ideal para observar estrelas, planetas e outros corpos celestes.

Explorar esses destinos é uma oportunidade de se reconectar com a natureza e entender melhor o universo. Não é preciso ser um especialista para se encantar com a imensidão do céu noturno em locais privilegiados. Conheça cinco lugares incríveis para observar estrelas em território mineiro.

Observatório do Pico dos Dias (Brasópolis)

Considerado o maior complexo astronômico em solo brasileiro, o Observatório do Pico dos Dias é um centro de pesquisa de ponta. Localizado na Serra da Mantiqueira, a 1.864 metros de altitude, ele abre para visitação pública educativa em datas específicas e com agendamento prévio. Embora os grandes telescópios sejam dedicados à pesquisa científica, a visita é uma oportunidade única para conhecer as instalações e aprender mais sobre o cosmos.

Parque Nacional da Serra da Canastra

Famoso por abrigar a nascente do rio São Francisco, o parque é um refúgio para quem busca um céu limpo e sem interferências. A ausência de grandes cidades por perto garante noites escuras, ideais para a observação a olho nu. O cenário rústico da região, com seus chapadões e cachoeiras, torna a experiência ainda mais especial.

São Thomé das Letras

A cidade, conhecida por seu misticismo, está a 1.444 metros de altitude e oferece um espetáculo noturno. Lugares como a Casa da Pirâmide são pontos de encontro para ver o pôr do sol e, em seguida, um céu repleto de estrelas. A atmosfera única do município complementa a observação astronômica, atraindo visitantes de todo o país.

Parque Nacional do Caparaó

Na divisa com o Espírito Santo, o parque abriga o Pico da Bandeira, o terceiro ponto mais alto do país. A subida noturna para ver o nascer do sol do cume é tradicional, mas a jornada sob o céu estrelado é o verdadeiro prêmio. A altitude e o isolamento proporcionam uma visibilidade cósmica impressionante, livre de poluição luminosa.

Gonçalves

Este charmoso município na Serra da Mantiqueira é perfeito para uma viagem tranquila e de contemplação. Longe do pequeno centro, diversas pousadas e mirantes oferecem um ambiente com pouquíssima luz artificial. É o destino ideal para casais ou famílias que desejam aliar conforto à observação de um céu limpo e brilhante.

