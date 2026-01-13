Onde ver o céu estrelado em Minas? 5 lugares longe das luzes
Para amantes da astronomia, conheça locais no estado com baixa poluição luminosa que são perfeitos para observar estrelas, meteoros e outros fenômenos celestes
compartilheSIGA
A passagem de cometas e a observação de chuvas de meteoros despertam a curiosidade sobre o céu noturno. No entanto, para quem vive nos grandes centros urbanos, a poluição luminosa ofusca o espetáculo do universo, tornando quase impossível ver mais do que algumas poucas estrelas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Felizmente, Minas Gerais oferece refúgios perfeitos para quem deseja admirar um céu verdadeiramente estrelado. Longe das luzes artificiais das cidades, esses locais proporcionam uma visão privilegiada de constelações, planetas e da própria Via Láctea, visível a olho nu em noites de lua nova.
Leia Mais
Serra da Mantiqueira: onde o Sol se despede em chamas sagradas
5 destinos em Minas Gerais para quem busca tranquilidade e segurança
Seja você um entusiasta da astronomia ou alguém em busca de uma experiência única, a geografia montanhosa do estado é uma grande aliada. Para ajudar na sua escolha, selecionamos cinco destinos com baixa poluição luminosa que são ideais para a observação de astros.
São Thomé das Letras
Famosa pelo seu misticismo, a cidade fica a 1.444 metros de altitude no sul de Minas. Essa combinação de elevação e pouca luz artificial faz do céu local um show à parte. Pontos como o Mirante do Cruzeiro e a Pirâmide são muito procurados por visitantes para observar as estrelas.
Parque Nacional da Serra da Canastra
Conhecido por abrigar a nascente do rio São Francisco, o parque é uma imensa área de preservação ambiental. Com poluição luminosa praticamente zero, o céu na região é tão limpo que permite ver a faixa da Via Láctea com uma nitidez impressionante, especialmente durante o inverno, que é a estação seca.
Parque Nacional da Serra do Cipó
A menos de 100 quilômetros de Belo Horizonte, a Serra do Cipó é uma opção acessível para fugir da iluminação da capital. A região oferece diversos pontos abertos e elevados, perfeitos para montar um telescópio ou simplesmente deitar na canga e contemplar o firmamento.
Parque Estadual do Ibitipoca
Localizado na Zona da Mata mineira, perto de Lima Duarte, o parque se destaca pelas suas paisagens naturais e pelo céu noturno protegido. A ausência de grandes cidades no entorno garante noites muito escuras, ideais para identificar constelações e até mesmo a passagem de satélites.
Pico da Bandeira
Na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, o terceiro ponto mais alto do Brasil é um destino clássico para astrônomos amadores. A subida noturna para ver o nascer do sol é uma experiência famosa, mas a madrugada no topo revela um céu de intensidade única. Prepare-se para o frio, pois os agasalhos são indispensáveis.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.