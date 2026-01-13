Onde ver o céu estrelado em Minas? 5 lugares longe das luzes

A passagem de cometas e a observação de chuvas de meteoros despertam a curiosidade sobre o céu noturno. No entanto, para quem vive nos grandes centros urbanos, a poluição luminosa ofusca o espetáculo do universo, tornando quase impossível ver mais do que algumas poucas estrelas.

Felizmente, Minas Gerais oferece refúgios perfeitos para quem deseja admirar um céu verdadeiramente estrelado. Longe das luzes artificiais das cidades, esses locais proporcionam uma visão privilegiada de constelações, planetas e da própria Via Láctea, visível a olho nu em noites de lua nova.

Seja você um entusiasta da astronomia ou alguém em busca de uma experiência única, a geografia montanhosa do estado é uma grande aliada. Para ajudar na sua escolha, selecionamos cinco destinos com baixa poluição luminosa que são ideais para a observação de astros.

São Thomé das Letras

Famosa pelo seu misticismo, a cidade fica a 1.444 metros de altitude no sul de Minas. Essa combinação de elevação e pouca luz artificial faz do céu local um show à parte. Pontos como o Mirante do Cruzeiro e a Pirâmide são muito procurados por visitantes para observar as estrelas.

Parque Nacional da Serra da Canastra

Conhecido por abrigar a nascente do rio São Francisco, o parque é uma imensa área de preservação ambiental. Com poluição luminosa praticamente zero, o céu na região é tão limpo que permite ver a faixa da Via Láctea com uma nitidez impressionante, especialmente durante o inverno, que é a estação seca.

Parque Nacional da Serra do Cipó

A menos de 100 quilômetros de Belo Horizonte, a Serra do Cipó é uma opção acessível para fugir da iluminação da capital. A região oferece diversos pontos abertos e elevados, perfeitos para montar um telescópio ou simplesmente deitar na canga e contemplar o firmamento.

Parque Estadual do Ibitipoca

Localizado na Zona da Mata mineira, perto de Lima Duarte, o parque se destaca pelas suas paisagens naturais e pelo céu noturno protegido. A ausência de grandes cidades no entorno garante noites muito escuras, ideais para identificar constelações e até mesmo a passagem de satélites.

Pico da Bandeira

Na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, o terceiro ponto mais alto do Brasil é um destino clássico para astrônomos amadores. A subida noturna para ver o nascer do sol é uma experiência famosa, mas a madrugada no topo revela um céu de intensidade única. Prepare-se para o frio, pois os agasalhos são indispensáveis.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.