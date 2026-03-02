Assine
Yaya Souza
Yaya Souza
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
Astroturismo em Minas: 5 lugares para ver a lua e um céu sem igual

Fuja das luzes da cidade e descubra observatórios e cidades mineiras ideais para a observação de estrelas, planetas e da lua cheia

02/03/2026 13:48

Céus estrelados como o de São Thomé das Letras impulsionam o astroturismo na região - (crédito: São Thomé das Letras - Wikimedia Commons)
Não existe céu mais bonito do mundo do que o do interior, se for em Minas Gerais então… para quem busca uma experiência além da observação casual, o astroturismo em Minas Gerais surge como uma excelente opção, longe da poluição luminosa das grandes cidades.

O estado, com suas vastas áreas de serras e parques nacionais, oferece cenários ideais para a contemplação de estrelas, planetas e fenômenos celestes. A geografia montanhosa e a distância dos grandes centros urbanos garantem um céu mais escuro e limpo, fundamental para uma boa visualização astronômica.

Confira 5 destinos para o astroturismo em Minas Gerais

Observatório do Pico dos Dias (Itajubá): localizado em Brazópolis, próximo a Itajubá, este é o principal observatório do Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA). Embora seja um centro de pesquisa, o local possui programas de visitação pública que permitem conhecer os telescópios e participar de sessões de observação guiada.

São Thomé das Letras: conhecida pelo misticismo e pela altitude privilegiada, a cidade oferece um céu noturno impressionante. Pontos como a Pirâmide e o Cruzeiro são famosos entre os visitantes para observar estrelas e a lua, sem a necessidade de equipamentos profissionais.

Parque Nacional da Serra da Canastra: a ausência quase total de poluição luminosa torna a região um dos melhores pontos de observação a olho nu do estado. Ideal para quem busca uma imersão completa na natureza, o parque proporciona uma visão espetacular da Via Láctea em noites de céu limpo e sem lua.

Parque Nacional da Serra do Cipó: além das paisagens diurnas, o parque oferece um céu limpo e escuro, perfeito para quem acampa ou se hospeda em pousadas próximas. A combinação de natureza preservada e baixa iluminação artificial favorece a observação de constelações e chuvas de meteoros.

Gonçalves e região da Mantiqueira: cidades como Gonçalves, e distritos vizinhos na Serra da Mantiqueira, combinam o charme de montanha com céus estrelados. Muitas pousadas na região já oferecem espaços e até telescópios para que os hóspedes possam aproveitar a noite para observar o universo.

