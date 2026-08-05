Fusca de vereador de Nova Lima é destruído em incêndio

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um VW Fusca, ano 1976, foi destruído em um incêndio na madrugada desta quarta-feira (5/8) no Bairro Vila Operária, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O veículo pertence ao vereador da cidade, Pedro Dornas, do Avante.

De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar (PMMG), os militares encontraram o carro já em chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros para conter o incêndio e assegurar a integridade física do proprietário e dos vizinhos. Não houve vítimas, somente danos ao veículo.

À PM, o vereador disse que ouviu barulho de pessoas correndo próximo à sua casa. Nas imagens de uma câmera de segurança de uma residência próxima, os policiais viram um indivíduo usando capacete e carregando um galão de gasolina. Em seguida, o suspeito passa correndo na direção contrária e é possível ver o clarão das chamas.

Os militares foram até um posto de gasolina próximo e confirmaram que dois homens, descritos como um mais forte e outro mais magro e alto, compraram o combustível por volta de 00h30.

Os suspeitos não foram identificados. O caso é investigado pela Polícia Civil sob a suspeita de incêndio criminoso.

Ao Estado de Minas a Câmara Municipal de Nova Lima enviou uma nota de repúdio ao incêndio e expressou apoio ao vereador.

“Independentemente de posicionamentos políticos, divergências ideológicas ou da atuação parlamentar de qualquer agente público, atos de violência, intimidação ou ameaça são inadmissíveis e representam um grave atentado ao livre exercício do mandato, às instituições democráticas e ao Estado Democrático de Direito”, afirma a nota.

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A Câmara Municipal de Nova Lima também expressou confiança nas investigações e espera que os culpados sejam responsabilizados.