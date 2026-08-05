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MG tem a menor temperatura do país pelo segundo dia consecutivo; saiba onde

O frio volta a dar as caras em Minas Gerais nesta quarta-feira (5/8) e marca três das menores temperaturas do Brasil. Confira a previsão do tempo completa

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
05/08/2026 08:40

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Pessoas agasalhadas nas ruas para driblar o frio. Inverno teve início às 5h24 deste domingo (21/6).
Frio segue intenso nas manhãs em Minas Gerais crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

Pelo segundo dia consecutivo, Minas Gerais registrou a menor temperaturas do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros em Caldas, no Sul do estado, marcaram 6,7 °C, às 7h desta quarta-feira (5/8). 

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Segundo o Inmet, a segunda temperatura mais baixa desta quarta-feira foi de 6,9 °C, em Monte Verde, distrito de Camanducaia localizado também no Sul de Minas, às 6h. Essa mínima também foi sentida em Campos do Jordão (SP), que registrou 6,9 °C às 7h. Ontem, foi Monte Verde que liderou o ranking nacional do frio com 5,6 °C

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Maria da Fé, também no Sul de Minas, registrou a terceira menor temperatura, de 8 °C, às 4h. Já Belo Horizonte teve mínima de 13,8 °C, às 6h, na Região Oeste, mas a sensação térmica foi de 1,3 °C.

Menores temperaturas do país em 5/8

  • 6 ° - Caldas (MG)
  • 6,9 ° - Monte Verde (MG) e Campos do Jordão (SP)
  • 8 °C - Maria da Fé (MG)

Como fica o tempo?

Em Minas, a quarta-feira é típica de inverno e estação seca, devido a massa de ar seco que atua no estado. A previsão indica que o dia será de tempo estável, com baixos índices de umidade relativa do ar à tarde, e grande amplitude térmica diurna. Isto é, baixas temperaturas ao amanhecer e elevadas no decorrer do dia.

A mesma massa de ar que causa a secura também mantém o céu com poucas nuvens. Apesar de ter registrado a menor temperatura do país, o estado terá altas temperaturas máximas. Os termômetros podem bater os 33 °C em cidades das regiões Norte e Triângulo nesta tarde.

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Conforme a previsão, esta condição de tempo deve prevalecer ao longo da semana no estado. A tendência é de elevação gradual das temperaturas máximas no decorrer dos dias. O Inmet prevê um dia de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce e céu claro a parcialmente nublado na Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

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