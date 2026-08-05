MG tem a menor temperatura do país pelo segundo dia consecutivo; saiba onde

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Pelo segundo dia consecutivo, Minas Gerais registrou a menor temperaturas do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros em Caldas, no Sul do estado, marcaram 6,7 °C, às 7h desta quarta-feira (5/8).

Segundo o Inmet, a segunda temperatura mais baixa desta quarta-feira foi de 6,9 °C, em Monte Verde, distrito de Camanducaia localizado também no Sul de Minas, às 6h. Essa mínima também foi sentida em Campos do Jordão (SP), que registrou 6,9 °C às 7h. Ontem, foi Monte Verde que liderou o ranking nacional do frio com 5,6 °C

Maria da Fé, também no Sul de Minas, registrou a terceira menor temperatura, de 8 °C, às 4h. Já Belo Horizonte teve mínima de 13,8 °C, às 6h, na Região Oeste, mas a sensação térmica foi de 1,3 °C.

Menores temperaturas do país em 5/8



6 ° - Caldas (MG)

6,9 ° - Monte Verde (MG) e Campos do Jordão (SP)



8 °C - Maria da Fé (MG)

Como fica o tempo?

Em Minas, a quarta-feira é típica de inverno e estação seca, devido a massa de ar seco que atua no estado. A previsão indica que o dia será de tempo estável, com baixos índices de umidade relativa do ar à tarde, e grande amplitude térmica diurna. Isto é, baixas temperaturas ao amanhecer e elevadas no decorrer do dia.

A mesma massa de ar que causa a secura também mantém o céu com poucas nuvens. Apesar de ter registrado a menor temperatura do país, o estado terá altas temperaturas máximas. Os termômetros podem bater os 33 °C em cidades das regiões Norte e Triângulo nesta tarde.

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Conforme a previsão, esta condição de tempo deve prevalecer ao longo da semana no estado. A tendência é de elevação gradual das temperaturas máximas no decorrer dos dias. O Inmet prevê um dia de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce e céu claro a parcialmente nublado na Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.