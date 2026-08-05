Uma voz no ponto de ônibus: como funciona o Abrigo Amigo em BH

Aguardar por um ônibus à noite pode acabar se tornando um ato angustiante, especialmente para mulheres. Para tornar essa espera menos desgastante, a Prefeitura de Belo Horizonte lançou, na noite desta terça-feira (4/8), o serviço Abrigo Amigo, em uma parceria público-privada (PPP) que envolve a empresa de telecomunicações Claro e a Eletromidia. Com um telão instalado nos pontos de parada dos coletivos, passageiros e passageiras podem conversar, via videochamada, com uma equipe formada por 30 atendentes, todas mulheres.

Para iniciar o serviço, basta que o usuário do transporte coletivo aperte um botão, posicionado a uma altura de 1,2 metro e identificado com uma placa em Braille. De acordo com a PBH, essa medida permite que cadeirantes, crianças e pessoas com deficiência utilizem o serviço. Assim que responde ao chamado, a imagem da atendente aparece no telão. Então, um sistema formado por conexão 5G à internet, câmeras noturnas de alta resolução, microfones e alto-falantes permite que ela converse com quem estiver no abrigo de ônibus.

O atendimento do Abrigo Amigo funciona diariamente das 20h às 5h e inclui comunicação em Libras. O objetivo é que as atendentes prestem suporte e acompanhem a espera, permitindo que o passageiro fique mais tranquilo durante esse período. O serviço é gratuito e não exige que o usuário se identifique.

Por enquanto, apenas uma parada de ônibus da capital mineira oferece o serviço: ela está localizada na Avenida Afonso Pena, no hipercentro, na altura do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, em frente ao nº 1.180, bem próximo à sede da prefeitura. Porém, o Executivo de Belo Horizonte afirma que, até o fim deste mês, um total de 100 pontos, distribuídos por todas as regionais, receberão a tecnologia.

Segundo a PBH, a seleção dos locais que receberão o serviço segue critérios técnicos, como a movimentação de passageiros durante o período noturno, o atendimento por linhas do serviço Madrugão e a proximidade com equipamentos públicos, como hospitais e instituições de ensino, além da oferta de infraestrutura adequada para a instalação dos equipamentos. A Claro informou que abrigos localizados nas avenidas Amazonas e Augusto de Lima estão entre os selecionados.

Informações sobre os horários dos ônibus

Além da possibilidade de realizar videochamadas com atendentes, os telões também exibirão, em tempo real, os horários previstos de chegada dos próximos coletivos. Esse serviço, batizado de Próxima Parada pela PBH, será mais amplo e estará presente em 293 pontos, além dos 100 que também oferecerão o programa Abrigo Amigo, funcionando 24 horas por dia. De acordo com a PBH, eles deverão substituir os Painéis de Mensagem Variável (PMVs) atualmente em operação, que são alvo de críticas por parte dos passageiros devido a imprecisões relacionadas ao horário de chegada dos coletivos.

Na cerimônia de inauguração do primeiro ponto de ônibus conectado ao serviço Abrigo Amigo, o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) afirmou, durante entrevista coletiva, que a tecnologia dos novos painéis informativos é "muito mais avançada" que a dos utilizados até agora, aos quais classificou como superados. "Tecnologia ultrapassada não significa dizer que quem fez aquilo estava errado, não. É porque muda", declarou. "Essa tecnologia de hoje, por exemplo, conversa com o ônibus", complementou.

Damião também destacou que a implantação e a operação do serviço não geram custos para o município. "Não tem R$ 1 de dinheiro público investido: é uma parceria com a Electromidia, com a Claro, que bancam todo esse sistema e, através das publicidades que rodam ali, claro, eles vão conseguir levantar o que eles investiram na cidade", pontuou.

Próximo passo

Ainda durante a coletiva, Damião ponderou que o novo serviço não garante segurança aos usuários do transporte coletivo, entre os quais estão as mulheres. "O Abrigo Amigo veio para nos ajudar. Não é para resolver o problema. O problema está na cabeça daquele que ataca", disse.

Por isso, o prefeito admitiu que, no futuro, a tecnologia poderá ganhar mais funcionalidades, como o acionamento da Guarda Municipal. "É um próximo passo: se a mulher estiver sendo ameaçada ali, ela já fala, para que a viatura mais próxima já venha e possa ajudar. Não é só ela desabafar", concluiu.

Apesar de ter citado o plano de integrar o serviço ao acionamento da Guarda Municipal, o chefe do Executivo municipal não informou uma data para que isso ocorra. "Pode ter certeza que muito breve", prometeu.

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Serviço já existe em outras cidades

Segundo a Claro, o serviço Abrigo Amigo começou a ser prestado em 2023 e, desde então, já registrou mais de 64 mil chamadas de companhia remota. A tecnologia está presente em 612 pontos de parada de ônibus localizados nas cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Sorocaba (SP), Rio de Janeiro (RJ), Cuiabá (MT), Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Curitiba (PR).



