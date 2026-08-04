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MG: PF faz ação de combate à migração ilegal para os EUA

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em cidades do Vale do Rio Doce

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
04/08/2026 16:19 - atualizado em 04/08/2026 16:31

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Os agentes fizeram ações de busca e apreensão nas cidades de Governador Valadares e Tarumirim
Os agentes fizeram ações de busca e apreensão nas cidades de Governador Valadares e Tarumirim crédito: PF / Divulgação

Com o objetivo de desarticular grupos que promovem a migração ilegal para os Estados Unidos, a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Ponto Final, em Governador Valadares e Tarumirim, ambas no Vale do Rio Doce, nesta terça-feira (4/8). 

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O nome escolhido para a operação tem a intenção de interromper definitivamente as ações do grupo que, de acordo com os agentes, vinha produzindo sucessivas vítimas na região. 

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Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, com o confisco de documentos não especificados, notas promissórias, aparelhos eletrônicos, mídias digitais e outros materiais que possam ser usados na investigação. 

Segundo a PF, as apurações identificaram um esquema que atua há anos no aliciamento de pessoas interessadas em ingressar ilegalmente nos Estados Unidos, mediante o pagamento de elevadas quantias, entrega de veículos, imóveis e outros bens. 

Os agentes revelaram que diversas vítimas teriam sido expostas a situações de vulnerabilidade durante o trajeto migratório, com denúncias de ameaças e cobranças indevidas. 

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

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