MG: PF faz ação de combate à migração ilegal para os EUA

Com o objetivo de desarticular grupos que promovem a migração ilegal para os Estados Unidos, a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Ponto Final, em Governador Valadares e Tarumirim, ambas no Vale do Rio Doce, nesta terça-feira (4/8).

O nome escolhido para a operação tem a intenção de interromper definitivamente as ações do grupo que, de acordo com os agentes, vinha produzindo sucessivas vítimas na região.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, com o confisco de documentos não especificados, notas promissórias, aparelhos eletrônicos, mídias digitais e outros materiais que possam ser usados na investigação.

Segundo a PF, as apurações identificaram um esquema que atua há anos no aliciamento de pessoas interessadas em ingressar ilegalmente nos Estados Unidos, mediante o pagamento de elevadas quantias, entrega de veículos, imóveis e outros bens.

Os agentes revelaram que diversas vítimas teriam sido expostas a situações de vulnerabilidade durante o trajeto migratório, com denúncias de ameaças e cobranças indevidas.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima