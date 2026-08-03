Pai capota caminhão boiadeiro e filho adolescente morre na LMG-733
O adolescente foi arremessado para fora do caminhão durante o capotamento; o pai, que dirigia o veículo, ficou em estado de choque após o acidente
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Um adolescente, de 12 anos, morreu em um acidente envolvendo um caminhão boiadeiro na LMG-733, em Frutal, no Triângulo Mineiro, na sexta-feira (31/7). A vítima era filho do motorista e viajava no veículo no momento do acidente.
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De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o pai seguia pela rodovia no sentido Pirajuba, na mesma região do estado, quando o caminhão saiu da pista. Em seguida, o motorista perdeu o controle da direção, e o veículo começou a capotar, parando tombado sobre a pista com as rodas voltadas para cima.
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Durante o capotamento, o adolescente foi arremessado para fora do caminhão e acabou atingido pela estrutura lateral da carroceria usada para o transporte dos animais. Ele sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local.
Segundo os militares, o motorista não apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica. No entanto, devido ao forte abalo emocional provocado pela morte do filho, não foi possível realizar o teste do bafômetro.
O homem entrou em desespero após o acidente e precisou ser amparado por familiares, que o levaram ao Hospital Frei Gabriel para atendimento médico.
Na unidade de saúde, os médicos constataram apenas um ferimento na perna esquerda causado pelo acidente. Ele foi medicado e permaneceu em observação, sem sinais de embriaguez ou uso de substâncias tóxicas.
Animais escaparam após o acidente
O caminhão transportava bois no momento do capotamento. Com o impacto, parte dos animais escapou e entrou em uma plantação de cana-de-açúcar próxima à rodovia.
Alguns bovinos foram resgatados com vida, enquanto outros morreram em decorrência dos ferimentos sofridos no acidente.
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A perícia da Polícia Civil esteve no local para os trabalhos de praxe. Após a conclusão da perícia, o corpo do adolescente foi liberado para uma funerária, e o caminhão foi removido da rodovia.