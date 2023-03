Jovem recém-casado morre em capotamento e comove cidade do interior de MG

Kayque Bazalha era natural de Frutal, no Triângulo Mineiro (foto: Redes Sociais/Divulgação) Um jovem, de 21 anos, morreu na noite dessa quinta-feira (23/3) após o seu carro, um Fiat Uno branco, por motivos ainda desconhecidos, capotar na MGC-455, nas proximidades do município de Campo Florido, no Triângulo Mineiro.



Kayque Bazalha, natural de Frutal (cidade a cerca de 50 quilômetros do local do capotamento), era vendedor de uma loja de móveis e eletrodomésticos.



Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar Rodoviária, o jovem era o único ocupante do carro e seguia no sentido Campo Florido/Pirajuba.



Amigos da vítima relataram, por meio das redes sociais, que Bazalha retornava de Uberaba (cidade a cerca de 70 quilômetros do local do capotamento), onde teria realizado um serviço pela empresa em que trabalhava. O destino do jovem seria a sua residência, localizada em Frutal, a cerca de 50 quilômetros do local da tragédia.

Três dias antes de morrer, o jovem comemorou em suas redes sociais seis anos da história de amor com sua esposa, com quem havia se casado há apenas seis meses.

Por meio de algumas postagens em redes sociais, centenas de frutalenses estão lamentando a morte do jovem.