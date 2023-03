Homem invade padaria e mata próprio primo a tiros

Os policiais fizeram ronda pela região e encontraram o rapaz (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Um homem de 29 anos foi assassinado com cinco tiros dentro de uma padaria no final da tarde dessa quinta-feira (23/3) em Passos, no Sul de Minas. A Polícia Militar (PMMG) conseguiu prender o autor do crime, um rapaz de 22 anos, que confessou o assassinato.