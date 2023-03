Casal é preso suspeito por assassinato de companheiro de apartamento em BH

Militares foram acionados por irmã de suspeito, a quem ele teria confessado o crime (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Um casal foi preso enquanto frequentava um bar no Bairro da Graça, Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite de sexta-feira (10/3). Eles são suspeitos de assassinar um colega de apartamento, encontrado morto e em estado avançado de decomposição na residência onde vivem, no Bairro Floresta, Centro-Sul da capital.









Após a denúncia, a polícia foi até o apartamento citado pela irmã do suspeito, teve acesso liberado ao prédio pela síndica do condomínio e, pela janela, entrou na residência. No local, encontraram o corpo da vítima, de 42 anos, já em estado avançado de decomposição, com braço e rosto roxos, indicando que o crime foi cometido há mais tempo. A perícia da Polícia Civil esteve no imóvel, mas não constatou imediatamente a causa da morte.

Vizinhos disseram aos militares que os ocupantes do apartamento eram usuários de drogas e brigavam constantemente. O suspeito e a vítima já teriam, inclusive, se esfaqueado em uma ocasião anterior.





Após encontrar o corpo, a PM foi até o Bairro da Graça, onde prendeu o homem, de 43 anos, e a mulher, de 41. Eles não confessaram o crime e disseram não ter percebido a presença do corpo no apartamento, hipótese questionada pelos militares diante do estágio de decomposição do cadáver. O casal foi conduzido a uma delegacia da Polícia Civil.