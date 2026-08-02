Gerente do tráfico ligado à guerra de facções é morto pela PM em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 33 anos ligado à guerra de facções no Bairro Jardim Laguna, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, morreu depois de ser baleado por policiais militares no Bairro Prado, na Região Oeste de BH, neste domingo (2/8).

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o suspeito fazia parte do Comando Vermelho (CV) e foi responsável por ataques entre organizações criminosas na Grande BH.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito – apontado pela PM como o "cabeça" da disputa por pontos de tráfico na região dos bairros Jardim Laguna e Padre Feijó – não acatou as ordens durante uma abordagem realizada neste domingo. Segundo os militares, além de resistir às ordens policiais, ele também sacou e apontou um arma de fogo na direção dos agentes.

Uma pistola turca com numeração raspada de 9 milímetros (mm), dois carregadores 9 mm, 43 munições de 9 mm, duas balanças de precisão e material de dolagem foram apreendidas com o suspeito. Ele chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oeste, mas morreu na unidade de saúde.

A morte do gerente do tráfico ocorre dias após alguns atentados em Contagem deixar mortos e feridos. No dia 23 de julho, um ataque a tiros deixou um homem de 25 anos e uma mulher de 48 feridos no Bairro Jardim Laguna.

Na ocasião, dois homens chegaram em uma motocicleta vermelha e abriram fogo contra um grupo que estava em um ponto de ônibus na Avenida João Gomes Cardoso.

O rapaz foi atingido por disparos no glúteo, na perna, no joelho direito e no tornozelo esquerdo. Já a mulher, que passava pelo local, foi baleada no braço direito. O projétil atravessou o membro e ficou alojado no tórax.

Depois do ataque, a PM realizou uma operação com apoio do helicóptero Pégasus para tentar localizar os suspeitos, mas ninguém foi preso. A motocicleta utilizada no crime foi apreendida e, segundo a PMMG, circulava com placa adulterada e havia sido furtada.

Recorrência

Já na noite do dia 25, um jovem de 20 anos foi executado no mesmo bairro, por volta das 22h, na Rua Caviúna. A PM informou que a vítima era conhecida no meio policial por suposta atuação no tráfico de drogas nos aglomerados Padre Dionísio e Padre Feijó.

Segundo relatos colhidos pela polícia, após a execução, o suspeito gritou "Aqui é CV (Comando Vermelho), porra!", entrou novamente no veículo e fugiu com o motorista em direção desconhecida.

Na última segunda-feira (27/7), duas mulheres, ambas de 32 anos, e um homem, de 29, foram baleados na Rua Areia, no Bairro Novo Progresso. Uma das vítimas contou que estava no portão de casa, prestes a sair, quando ouviu vários tiros. Ao tentar voltar para o interior da residência, foi atingida por um disparo na região da escápula direita.

A outra vítima relatou que estava dentro de casa e saiu para buscar a filha quando escutou os disparos. Ela correu para se abrigar em um comércio, porém acabou baleada na perna direita.

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O homem foi atingido no abdômen e, devido à gravidade dos ferimentos, não conseguiu explicar aos policiais como o ataque aconteceu. As três vítimas foram socorridas para a UPA Ressaca e, posteriormente, transferidas ao Hospital Municipal de Contagem.